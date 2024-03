Au rayon des nettoyants ménagers, tous les produits ne sont pas adaptés à la lutte contre le calcaire. Ceux qui en ont fait leur spécialité se disent le plus souvent « anticalcaires » et se destinent au nettoyage des salles de bains.

Quatorze sprays anticalcaires ont été testés et comparés au vinaigre ménager, connu pour être une alternative plus « naturelle » dans la lutte contre le tartre. Nous avons évalué leur aptitude à combattre le calcaire en l’éliminant ou en limitant sa déposition. Nous avons également jugé leurs capacités à éliminer les résidus de savon et à ne pas laisser de traces. Enfin, nous avons passé en revue leurs ingrédients pour savoir s’ils étaient susceptibles de présenter un danger pour la santé des utilisateurs ou l’environnement aquatique.