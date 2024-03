Nettoyants anticalcaire

Action contre le tartre

Curative

Le test est effectué sur des éprouvettes de marbre, un matériau très proche du calcaire par sa composition. Elles sont pesées avant le démarrage des essais. Elles sont d’abord plongées dans un bain de détergent pur permettant un contact prolongé entre l’éprouvette de marbre et le nettoyant, puis elles sont égouttées pendant un temps d’action défini sur la base des conseils d’utilisation. Ces deux étapes permettent d’évaluer l’action des nettoyants sur une paroi horizontale puis sur une paroi verticale. Les éprouvettes sont ensuite rincées et séchées avant d’être pesées. Plus la différence de poids est importante, plus l’anticalcaire est efficace sur le tartre. L’essai est renouvelé 3 fois.

Préventive

Le nettoyant est d’abord pulvérisé sur un carreau noir placé à la verticale. Il est rincé après un temps d’action défini sur la base des conseils d’utilisation. Le carreau est ensuite douché à 10 reprises avec une eau dure (riche en calcaire), en respectant un temps de séchage entre chaque. L’état des carreaux est comparé à celui de carreaux témoins lavés sans avoir été nettoyés par un anticalcaire. L’essai est renouvelé 3 fois.

Résidus de savon

Des supports horizontaux et verticaux sont enduits d’une salissure de savon (un mélange de savon et de calcaire). Le produit est ensuite appliqué sur chaque support. Après un temps d’action défini sur la base des conseils d’utilisation, le produit est rincé à l’aide d’une éponge. Les essais sont renouvelés 3 fois et l’évaluation se fait visuellement.

Traces

Le nettoyant anticalcaire est appliqué sur un miroir. Au bout d’un temps d’action défini sur la base des conseils d’utilisation, le produit est rincé et séché sans être essuyé. L’évaluation se fait visuellement et l’essai est renouvelé 3 fois.

Santé

Composition

Les fiches de composition des nettoyants anticalcaires publiées sur Internet par les fabricants ou les distributeurs sont décryptées. En parallèle, les parfums allergisants qui doivent figurer sur l’emballage s’ils sont ajoutés à plus de 100 mg/kg et certains conservateurs très allergisants (MIT, MCIT, BIT, OIT) sont dosés en laboratoire. La présence de substances pouvant être problématiques pour la santé en conditions normales d’utilisation est pénalisée.

Émissions dans l’air

Ce critère tient compte du mode d’application des produits. L’utilisation des sprays génère la diffusion de gouttelettes dans l’air qui, selon leur taille, peuvent être aspirées plus ou moins profondément dans l’appareil respiratoire. Nous pénalisons ces produits.

Environnement

Composition

Les fiches de composition des nettoyants anticalcaires publiées sur leurs sites Internet par les fabricants ou les distributeurs sont décryptées et la présence de substances non biodégradables, bioaccumulables (qui se concentrent dans les organismes) et/ou toxiques pour le milieu aquatique est pénalisée.

Emballage

La note d’emballage repose sur le ratio contenant-contenu qui rapporte le poids de l’emballage au poids d’une dose de produit, tout en tenant compte de la possibilité de recharger le flacon et du taux de matière recyclée qu’il comporte. Nous identifions ainsi les produits qui limitent la production de déchets.