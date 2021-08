Les nettoyants ménagers en spray connaissent un grand succès auprès des consommateurs, probablement séduits par leur praticité. Difficile, toutefois, de faire le tri dans ce rayon car, à en croire les étiquetages, chaque nettoyant semble avoir sa propre spécificité. On y trouve des « multi-surfaces », des « dégraissants », des « cuisine et salle de bain » et bien d’autres. Nous en avons testé 10 qui ont pour point commun de revendiquer une action sur la graisse. Notre sélection comprend à la fois des grandes marques comme Cillit Bang et Mr. Propre, des marques vertes comme l’Arbre vert et des marques bon marché comme Auchan et Leader Price. Nous avons évalué leurs performances et étudié chaque ingrédient entrant dans leur composition. Les nettoyants ménagers existant également en flacon, un format qui présente l’avantage d’être plus polyvalent, 10 d’entre eux ont également fait l’objet d’un test.