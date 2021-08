Nettoyants ménagers en spray

Notre appréciation repose sur un test d’efficacité du produit pur sur la graisse. Pour deux produits qui se revendiquent également détartrants, St Marc Multi-surfaces écologique et Cif Cuisine & salle de bain 5-en-1, notre appréciation intègre également un test d’efficacité sur le tartre.

Sur un support en céramique enduit d’une salissure grasse, le laboratoire effectue 5 allers-retours à l’aide d’une lingette imprégnée de 5 ml de produit pur. Le support est ensuite rincé sous l’eau courante durant 4 secondes.

Le pourcentage d’efficacité du produit est déterminé à l’aide de mesures de réflectance (proportion de lumière réfléchie par la surface) réalisées sur le support avant et après chaque nettoyage.

Cet essai est répété 3 fois pour chaque référence.

Une plaque de marbre, pesée au préalable, est plongée 10 minutes dans un bain de produit pur. Elle est ensuite rincée et séchée avant d’être à nouveau pesée. L’écart de poids témoigne de l’efficacité anticalcaire.

Les fiches de composition des produits ménagers, publiées sur Internet par les fabricants ou les distributeurs, sont décryptées. En parallèle, les parfums allergisants qui doivent figurer sur l’emballage s’ils sont ajoutés à plus de 100 mg/kg et 4 conservateurs très allergisants (MIT, MCIT, BIT, OIT) sont dosés en laboratoire. La présence de substances problématiques pour la santé est pénalisée.

Tous les sprays subissent la même pénalité pour leurs émissions dans l’air ambiant. À chaque pulvérisation, ils diffusent un halo de microgouttelettes susceptibles d’être inhalées.

Fonctionnement du service de comparaison

