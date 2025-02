Gels WC Voir l'article

Action détartrante

L’évaluation de l’action détartrante repose sur les résultats de 2 tests simulant, pour l’un, l’action du gel sur la paroi verticale des toilettes et, pour l’autre, l’action du gel dilué au fond de la cuvette.

Ces tests sont effectués avec des éprouvettes de marbre, un matériau d’une composition très proche de celle du calcaire. Elles sont pesées avant le démarrage des essais.

Pour le premier test, elles sont plongées dans un bain de gel WC pur, puis mises à égoutter afin de reproduire l’écoulement du produit le long des parois verticales des toilettes.

Pour le deuxième test, les éprouvettes de marbre sont plongées dans un bain de détergent dilué dans de l’eau pour reproduire l’action du gel au fond de la cuvette.

Après un temps d’action défini selon les conseils d’utilisation des étiquettes, les éprouvettes sont rincées et séchées avant d’être pesées. Plus les éprouvettes ont perdu de poids, plus le gel est efficace sur le tartre. Les essais sont renouvelés 3 fois.

Efficacité nettoyante

Des supports recouverts d’une salissure constituée de graisse et d’amidon sont pesés puis positionnés le long de la paroi intérieure des toilettes. Le gel WC est déposé sur le haut des supports de sorte que ces derniers soient uniformément recouverts. Après un temps d’action défini sur la base des conseils d’utilisation, la chasse d’eau est tirée et les supports sont pesés après avoir séché à température ambiante.

Plus les supports salis ont perdu de poids, plus la quantité de salissures éliminée est élevée et donc plus l’action nettoyante du gel WC est importante.

Les essais sont renouvelés 2 fois.

Adhérence du gel aux parois

Le test est mené sur des surfaces émaillées inclinées afin de simuler une paroi de toilettes. Le gel WC est versé sur le haut des supports jusqu’à ce qu’il les recouvre totalement et uniformément. Par pesée des surfaces émaillées avant et après application, le laboratoire évalue quelle quantité de produit a adhéré aux surfaces. En connaissant la quantité totale de gel WC appliquée pendant l’essai (par pesée du flacon avant et après application), le laboratoire détermine le pourcentage de gel WC qui a adhéré. Plus ce pourcentage est élevé, plus le produit présente une bonne adhérence aux parois.

Santé

Les fiches de composition des gels WC publiées sur Internet par les fabricants ou les distributeurs sont décryptées. En parallèle, une cinquantaine de parfums allergisants ainsi que 4 conservateurs très allergisants (MIT, MCIT, BIT, OIT) sont dosés en laboratoire. La présence de substances problématiques pour la santé est pénalisée.

Environnement

Le décryptage de la composition permet également d’identifier les substances connues qui présentent un danger pour l’environnement aquatique. Plus un produit a recours à ce type d’ingrédients, plus il est pénalisé, et ceci s’accentue lorsque leur niveau de dangerosité est élevé.

La note d’emballage repose sur le ratio contenant/contenu qui rapporte le poids de l’emballage au poids d’une dose de produit, tout en tenant compte de la possibilité de recharger le flacon et du taux de matière recyclée qu’il comporte. Nous identifions ainsi les produits qui limitent la production de déchets.​​​​​​