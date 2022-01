Quelque 11 millions de Français s’occupent d’un proche handicapé, malade ou âgé. Cela impacte leur santé, leur carrière et leurs finances, sans qu’ils soient toujours eux-mêmes accompagnés, épaulés et relayés. Aider devrait être un choix et, surtout, ne jamais rimer avec épuisement ou précarité. Mais on en est loin.