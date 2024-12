ENQUÊTE

Chaque année en France, 1,7 milliard de colis sont distribués. Des boîtes en carton et sachets en plastique qui n’ont de valeur que pour les articles qu’ils convoient et qui finissent à la poubelle sitôt leur mission finie. À la clé : des émissions de CO 2 et des tonnes de déchets. Il est pourtant possible de faire mieux. C’est le pari des colis réutilisables.