Le plus classique pour retirer un bénéfice d’un bien est de le louer, en tout ou partie. Il est ainsi possible de ne proposer qu’une chambre, notamment quand un enfant a quitté le nid. En cette période de tension locative, cela rendra service à un étudiant ou à un jeune actif. En outre, une exonération d’impôt est consentie aux personnes qui louent de façon abordable : en 2024, un loyer annuel « raisonnable » pour une chambre ne devait pas dépasser 206 €/m2 en Île-de-France et 152 €/m2 en région – soit 257 € mensuels pour une chambre de 10 m2 louée à Paris, par exemple. Les recherches de chambre se font sur les sites PAP, Cohébergement, Roomlala ou Airbnb. Si vous mettez en location un logement entier, attention aux règles : à l’année (ou sur neuf mois pour un étudiant), cela ne pose pas de problème, qu’il soit vide ou meublé, s’il s’agit de la résidence principale du locataire. En revanche, louer à des hôtes de passage fait de votre bien un meublé touristique. En fonction des villes, cela peut être strictement limité à votre résidence principale ou à une partie de celle-ci, pour une durée maximale de 120 jours par an.

Diviser sa parcelle

Les propriétaires d’une grande parcelle ou d’un pavillon avec un grand terrain peuvent, dans bien des villes, céder une