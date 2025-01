Si l’intérêt nutritionnel des produits laitiers nous est vanté depuis des années, notamment dans des spots télévisés, de plus en plus d’articles de presse et de livres soutiennent l’idée que le lait, en particulier celui des vaches, serait néfaste pour la santé… Démêlons le vrai du faux.

La France n’est pas seulement le pays aux 1 000 fromages, c’est également celui aux 100 yaourts nature ! Dans tous les supermarchés, les linéaires d’ultra-frais laitier débordent. Il faut dire que l’intérêt nutritionnel de ces aliments nous est rabâché depuis des années. Mais les produits laitiers sont-ils vraiment « nos amis pour la vie », comme le clai­ronnait la publicité dès les années 1980 ? Certains affirment, au contraire, que le lait, en particulier celui des vaches, serait néfaste pour la santé…

Pour vous aider à y voir plus clair et à choisir les meilleurs produits en fonction de vos besoins, nous avons réalisé des analyses en laboratoire sur 30 références et comparé ces dernières sur plusieurs critères nutritionnels, en particulier leur teneur en calcium, en iode et en matières grasses. Nous avons également enquêté sur la validité des a priori associés à ces denrées, et découvert qu’ils sont loin d’être tous fondés…

Les produits laitiers favorisent le cancer

FAUX Certes, des études suggèrent qu’une consommation importante de produits laitiers pourrait augmenter le risque de