Le Mondial de l’auto nous donne à voir les nouveaux modèles et les projets des constructeurs. C’est aussi l’occasion, pour leurs fournisseurs, de montrer leur savoir-faire et leurs dernières innovations. Et ce n’est pas toujours de bon augure… Valeo y exposait, cette année, sa face avant Zeekr, censée offrir aux utilisateurs « une expérience d’éclairage unique, personnalisée et interactive, qui redéfinit les règles de conception des véhicules électriques ». Ce panneau lumineux se comporte en effet comme un véritable écran : il sert à l’éclairage évidemment, mais permet aussi la diffusion de messages, l’affichage d’informations (le niveau de charge de la batterie, par exemple) et même de dessins. Si la performance technique de ce dispositif, composé de 1 700 LED (diodes électroluminescentes), est indéniable, on peut se poser la question de son coût de réparation. Et l’équipementier n’ayant pas répondu à nos sollicitations, il est certain que cela se payera au prix fort.

Coûteuses innovations

Fin octobre 2024, l’association Sécurité & réparation automobiles (SRA) dressait un bilan peu réjouissant. Sur les 12 derniers mois, les réparations de véhicules se sont renchéries de 7,9 % –