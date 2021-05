© boulanger.fr Radio DAB+ Bien choisir votre poste de radio numérique

Pour écouter la radio en numérique (DAB+), un poste compatible est indispensable. Théoriquement, c’est le cas de tous les récepteurs commercialisés en France depuis décembre 2020. Nos conseils pour bien choisir le vôtre.

En résumé Tous les postes radio vendus aujourd’hui doivent être compatibles DAB+, mais aussi FM.

Du simple poste radio à l’enceinte multimédia connectée, le prix varie de 30 à 350 €.

Vérifiez que vous pouvez mémoriser vos stations préférées.

Un écran couleur permettra de profiter des contenus enrichis.

Pour déplacer facilement le poste d’une pièce à l’autre, choisissez un modèle équipé d’une batterie.

Pensez à la fonction réveil si besoin.

Budget : entre 30 et 350 €

De la plus simple à la plus élaborée, et selon les marques, une radio numérique coûte entre 30 et 350 €. Un budget de 80 à 100 € permet de s’offrir un modèle de qualité, doté d’un tuner DAB+ assez sensible pour que la réception soit optimale. Il faut d’ailleurs sortir l’antenne pour bien capter (lire aussi encadré). Par ailleurs, même si le son numérique promet d’être plus cristallin que le son analogique, la qualité d’écoute dépendra de la qualité du haut-parleur de l’appareil.

Radio Internet, radio DAB+ : quelle différence ?

Le DAB+ est la version numérique de la FM (un poste DAB+ peut d’ailleurs aussi recevoir la FM). On l’appelait encore RNT, pour radio numérique terrestre, il y a quelques années. Mais l’appellation DAB+ (Digital Audio Broadcasting), qui fait référence à la norme technique internationale, a pris le dessus dans un souci d’harmonisation. Comme la FM, le DAB+ passe par les fréquences hertziennes.

La « radio numérique » désigne aussi celle que l’on écoute depuis le site Internet ou l’application mobile d’une station de radio. Dans ce cas, le son passe par le réseau IP, c’est-à-dire par Internet (wi-fi, 4G). Certains postes hybrides sont compatibles avec le DAB+ et intègrent une connexion wi-fi, pour recevoir la radio par les deux canaux. Certains intègrent d’ailleurs directement des services de streaming comme Deezer ou Spotify. D’autres intègrent aussi une connexion Bluetooth pour jouer la musique ou les podcasts depuis un smartphone.

© grundig.com Les postes radio évolués offrent, en plus du DAB+ et de la FM, la radio par Internet, le Bluetooth et parfois l’accès direct à des services de streaming (ici Spotify).

Écran minimaliste ou tactile et en couleur

Outre la continuité du signal et la qualité d’écoute, le DAB+ présente l’avantage d’enrichir le flux audio d’informations annexes, au format texte ou image. Vous ne pourrez en profiter que si votre poste est équipé d’un grand écran, pourquoi pas en couleur et tactile (cette option fait grimper le prix du poste). Tous les modèles sont au moins équipés d’un écran minimaliste monochrome permettant d’afficher deux ou trois lignes de texte. Dans tous les cas, visualiser l’écran allumé avant achat est un plus : vous pourrez vérifier que la police et la taille des caractères, mais aussi le contraste, vous conviennent.

Batterie, pile ou prise secteur

De nombreuses radios DAB+ fonctionnent sur secteur, mais intègrent aussi une batterie ou un logement pour des piles. L’autonomie est très variable d’un modèle à l’autre. Mais ces modèles permettent de transporter facilement la radio d’un bout à l’autre de votre habitation.

© pure.com Sur la plupart des modèles, vous pourrez choisir entre une alimentation sur secteur ou avec des piles, ou une batterie rechargeable.

Bien installer sa radio DAB+ Comme la FM, le DAB+ passe par les airs (via les ondes hertziennes). Mieux vaut positionner le poste près d’une fenêtre et sortir complètement l’antenne. Certains appareils électriques ou électroménagers peuvent créer des interférences, il suffit alors de déplacer le poste pour les éliminer.