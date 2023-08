Finance verte Mettre fin à l’écoblanchiment

Alors que les consommateurs veulent plus que jamais tenir compte de l’impact environnemental dans leurs choix de consommation, le secteur de l’épargne surfe sur cette aspiration… quitte à tendre allègrement vers l’écoblanchiment. Afin d’assurer de ne pas indûment favoriser un fléchage de l’épargne des consommateurs vers des secteurs dont les activités participent au réchauffement climatique, l’UFC-Que Choisir presse les pouvoirs publics de mettre à niveau la réglementation de l’épargne dite « verte ».

Ce qu’il faut savoir

L’Union européenne fait de l’orientation de l’épargne vers les secteurs durables l’une des conditions de l’atteinte de la neutralité carbone à horizon 2050. À ce titre, il est indispensable que les consommateurs disposent d’informations leur permettant de choisir en toute confiance des placements réellement durables. Or une étude de l’UFC-Que Choisir a mis en évidence les carences de ce secteur.

Les fonds « durables » intègrent de critères à la fois environnementaux, sociaux et de gouvernance, qui s’ajoutent aux traditionnels critères financiers sans réelles exigences minimales en matière environnementale. Cela aboutit à de véritables absurdités, comme des fonds qui se prétendent « vertes » alors même qu’ils sont composés d’entreprises qui émettent encore plus de gaz à effets de serre que des entreprises présentent dans des fonds traditionnels. Un comble !

Qui plus est, les agences de notation spécialisées dans l’évaluation des performances de durabilité des entreprises opèrent dans un cadre ni standardisé, ni supervisé, et sont rémunérées par les entreprises qu’elles notent. Il s’agit d’un véritable conflit d’intérêts auquel il convient de mettre un coup d’arrêt.

L’encadrement du secteur étant on ne peut plus permissif, il est indispensable qu’un label public garantisse aux consommateurs que les fonds qui s’en prévalent aient des standards environnementaux élevés. Or, le principal label public français – le label ISR, porté par Bercy et présent dans 84 % des fonds labellisés – est particulièrement laxiste, puisqu’en l’état les fonds labellisés peuvent investir sur le secteur des combustibles fossiles et n’ont pas l’obligation d’aligner une part minimale de leurs investissements avec des activités compatibles avec la neutralité carbone à horizon 2050. L’UFC-Que Choisir appelle donc à une réforme ambitieuse.

Ce que nous demandons

Une stricte réglementation de l’épargne durable à l’échelle européenne pour mettre un terme à l’écoblanchiment dans le secteur de l’épargne ;

Une exclusion des entreprises portant manifestement atteinte au climat du label ISR ;

Une sélection rigoureuse des entreprises sur le fondement de critères objectifs pour qu’elles puissent intégrer le label ISR ;