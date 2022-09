Accès Internet Le câble de trop

Demeurant au troisième étage d’un immeuble, madame V. signe un contrat chez SFR pour avoir Internet. Le raccordement doit être effectué grâce à un boîtier situé sur le palier. Or, le technicien venu installer le matériel en décide autrement, car la connexion très haut débit souscrite ne peut être mise en place via ledit boîtier. Il perce donc l’un des murs de l’habitation afin d’y faire passer un câble, qui court ensuite sur la façade de l’immeuble. Les copropriétaires rappellent alors à madame V. que tout câble disposé de la sorte sans autorisation doit être retiré. La cliente demande à l’opérateur de faire le nécessaire, mais ne reçoit aucune réponse. Le syndic continue à faire pression sur elle afin qu’elle enlève le câble. Après avoir insisté, elle résilie son contrat, ce qui reste sans effet… Madame V. se tourne alors vers l’UFC-Que Choisir Val-de-Seine. L’association locale intervient auprès de SFR pour trouver une solution amiable. L’adhérente voit sa ténacité récompensée : le câble est ôté et le trou, rebouché.