Encourager les Français à se relier à la fibre optique, c’est une chose, mais encore faut-il que ce soit techniquement possible. À Toulouse (Haute-Garonne), Anne-Marie et Patrick n’ont plus de connexion Internet depuis 10 jours. Leur opérateur SFR leur avait conseillé de passer directement à la fibre, ce qu’ils avaient accepté. Sauf que le technicien qui est venu n’a pas pu effectuer le raccordement, le fourreau servant à passer les câbles étant bouché. Vu que celui-ci se trouve sur le domaine privé, en l’occurrence sous une allée appartenant à la résidence, SFR a refusé de prendre à sa charge la remise en état, comme il en a le droit. Finalement, le syndic Square Habitat a pris la situation en main et fait appel à l’entreprise Rdetek Réseaux afin de résoudre le problème. Ce lundi de mars, deux techniciens se sont donc rendus sur place. Dans un premier temps, ils ont cherché à localiser les points de blocage. À cette fin, alors que l’un faisait coulisser une aiguille dans le fourreau, l’autre la suivait depuis la surface à l’aide d’une sonde. « Les câbles ont été enterrés il y a plusieurs décennies. Depuis, le terrain a bougé et des racines ont poussé, ce qui a pu détériorer les réseaux », explique Antoine. Après avoir retiré les pavés et