Ameublement Ikea double la mise

Madame G. fait l’acquisition d’un canapé chez Ikea. Elle choisit le règlement en trois fois sans frais, pour un montant de 291,82 € à étaler sur les mois d’avril, de mai et de juin 2021. Quelque temps plus tard, en épluchant son relevé de compte, elle constate que chaque mensualité a été prélevée à deux reprises. En d’autres termes, elle paie le double chaque mois ! Déclarée débitrice par sa banque, LCL, qui lui demande de payer des agios, elle fait appel à l’UFC-Que Choisir du Val-de-Seine. L’association locale adresse un courrier à l’enseigne et à l’établissement financier. Le procédé est efficace : madame G. est remboursée des sommes indûment débitées, et la banque annule les frais occasionnés par le découvert.