Arnaques Une nouvelle convention avec la gendarmerie

Pas facile de savoir quelles démarches effectuer lorsque l’on se fait arnaquer ! Afin de faciliter le parcours des victimes, l’UFC-Que Choisir d’Aix-en-Provence a signé un partenariat avec la gendarmerie départementale. Les bénévoles inciteront les personnes concernées à porter plainte et les militaires redirigeront vers l’association locale (AL) ceux dont l’affaire relève du litige et non du pénal, telle une commande non reçue. Au programme aussi, des conférences coanimées sur les fraudes numériques comme celle prévue à Meyreuil (13), le 13 avril. Les alliances de ce type se sont multipliées depuis que l’AL de Haute-Loire a lancé le mouvement en 2019 (QC n° 578).

UFC-Que Choisir d’Aix-en-Provence (13)