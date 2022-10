Assurance emprunteur Bénévoles et consommateurs sensibilisés

Les souscripteurs d’un prêt ont le droit, depuis le 1er septembre 2022, de résilier à tout moment, et non plus seulement à la date anniversaire, leur assurance emprunteur, afin d’en trouver une moins chère. Cette nouvelle mesure issue de la loi Lemoine, souvent méconnue des consommateurs, leur donne l’opportunité de faire d’importantes économies. L’UFC-Que Choisir vient de lancer une campagne de sensibilisation dans le but d’inciter les personnes concernées à basculer vers un autre contrat, tout en évitant les pièges dissimulés dans les offres (garanties, tarification…). Une soixantaine d’associations locales (AL) sont mobilisées. Leurs bénévoles ont suivi, il y a quelques semaines, une formation sur le fonctionnement et les enjeux de la renégociation d’une assurance emprunteur. À eux, maintenant, de communiquer sur leurs actions auprès de la presse régionale et d’animer des conférences à destination du grand public. L’objectif ? Informer les particuliers sur les bénéfices d’une telle démarche – un ménage peut en effet y gagner plus de 10 000 €, voire de 15 000 € si le changement se fait dès la signature du crédit. Au programme également, la présentation de notre outil, avec lequel on compare les propositions de différentes compagnies. Certaines AL ont déjà organisé ces rendez-vous, comme celle de Saône-et-Loire. « Nous souhaitons multiplier ce type d’événement, pour permettre aux gens de réaliser des économies, mais aussi pour attirer un public jeune », précise Anne Morin, administratrice nationale de l’UFC-Que Choisir et bénévole au sein de cette AL. Dans le contexte inflationniste, un tel coup de pouce est bienvenu.