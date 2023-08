Catastrophe naturelle Au secours des victimes d’une tornade

Une tornade s’est abattue sur Bihucourt (62) le 23 octobre 2022 et, dans une moindre mesure, sur les localités alentour. Arbres couchés, voitures déplacées, toitures arrachées, maisons dévastées… c’est le triste bilan de la catastrophe. Près d’un an plus tard, certains habitants de cette bourgade de 370 âmes attendent toujours que des travaux soient effectués, voire que les assureurs terminent leur expertise. D’autres ne comprennent pas les subtilités de leur contrat d’assurance multirisque habitation (MRH), ou rencontrent des difficultés financières et psychologiques. En avril dernier, la communauté de communes Sud-Artois, alertée par ces dysfonctionnements, s’est rapprochée de l’UFC-Que Choisir de l’Artois et lui a exposé la situation. Celle-ci a alors organisé, mi-juin, en partenariat avec la mairie, une réunion publique dans la cour d’école du village. Le thème ? La MRH (les points clés, l’indemnisation, les conseils pour souscrire…). Administrés et édiles y assistaient. Depuis, comme il y a urgence pour nombre de dossiers, les bénévoles de l’association locale viennent en aide aux sinistrés en proie à des litiges avec leur compagnie d’assurances. Des cas très lourds à gérer vu l’importance des dégâts et, donc, des sommes en jeu.

UFC-Que Choisir de l’Artois (62)