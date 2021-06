Conseils pratiques Évitez l’arnaque sur PC

Dans son bulletin trimestriel Voir & savoir daté de mars, l’UFC-Que Choisir de Côte-d’Or tire la sonnette d’alarme. « Arnaque sur votre PC : soyez vigilant, car personne n’est à l’abri ! », prévient l’association locale. Celle-ci décrit le mode opératoire des escrocs puis donne des conseils sur l’attitude à adopter s’ils vous ciblent. « Votre écran affiche soudainement un texte provenant d’une entreprise informatique connue ou non (Microsoft, Bitdefender…). Votre souris ne répond plus, vous ne maîtrisez plus rien. Vous êtes victime d’un rançongiciel. » Comment est-ce possible ? « Le PC est généralement infecté par l’ouverture d’une pièce jointe ou le clic sur un lien malveillant reçu par courriel ou, parfois, simplement par la navigation sur des sites compromis. » Un message d’alerte affiche un numéro de téléphone à composer pour faire réparer l’ordinateur. Surtout, n’appelez pas ! Vous tomberez sur un malfrat, et non sur une société de dépannage. Il vous réclamera vos coordonnées de carte bancaire et vous débitera de 300 € au moins pour commencer. Ne cédez pas à la panique. D’abord, déconnectez le PC d’Internet ou désactivez le wifi. Puis arrêtez tous les processus en cours via le gestionnaire des tâches. Pour le lancer, sur un PC sous Windows 10, 8 ou 7, appuyez simultanément sur les touches Ctrl + Maj + Echap. Tous les programmes ouverts apparaissent : sélectionnez-­les un par un et fermez-les (fin de tâche). Quittez ensuite le gestionnaire des tâches et redémarrez l’ordinateur. Si tout est normal, vous pouvez réactiver Internet. Cette marche à suivre vous évitera de payer une rançon aux maîtres chanteurs du Web !