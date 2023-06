Contrôle technique Sortie de route d’Autovision

Les litiges ne trouvent pas tous de résolution… comme l’illustre ce triste exemple. Madame X. prend un rendez-vous en ligne pour un contrôle technique au centre Autovision de Rambouillet, qui lui confirme, par e-mail, un tarif promotionnel de 70 € au lieu de 84 €. Une fois l’examen effectué, on présente à monsieur X. une facture de 80 €, qui la conteste, en vain. Il s’acquitte donc du montant exigé. Madame X. contacte alors le service client, puis le siège social d’Autovision, qui lui demande de régler cette affaire avec le gérant du centre concerné. Elle s’exécute, mais son interlocuteur l’insulte. Madame X. multiplie les appels et les courriers afin de résoudre le problème. Après avoir reçu enfin une promesse de remboursement, elle envoie son RIB au responsable, qui la couvre d’invectives et ne lui verse pas un euro. Bien qu’ils aient déposé une main courante au commissariat et qu’ils soient accompagnés par l’UFC-Que Choisir de Rambouillet, les époux X. n’ont toujours pas obtenu gain de cause à l’heure où nous écrivons ces lignes.