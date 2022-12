E-commerce Cercle vicieux

Après avoir acheté un kit de refroidissement sur Amazon, monsieur X. reçoit du matériel d’une autre marque que celle prévue. Il le renvoie afin de se faire dédommager ; une opération somme toute assez classique. Après 14 jours d’attente, soit le délai de remboursement, il ne voit rien venir sur son compte bancaire. Il contacte Amazon, qui finit par lui envoyer un e-mail : l’indemnisation est bloquée, car le produit renvoyé ne correspond pas à celui commandé. Et pour cause ! Ne sachant comment s’extirper de cette situation absurde, il s’adresse à l’UFC-Que Choisir de Montpellier. L’intervention de l’association locale se révèle efficace. La plateforme de vente en ligne reconnaît son erreur et reverse enfin à son client le montant de son achat.