Facture d’eau Mille de trop

C’est la douche froide lorsque monsieur H. découvre la note : Suez lui annonce une consommation d’eau annuelle de 1 123 m3, pour un total de 3 600 € ! D’ordinaire, il utilise 125 m3 par an. L’expert et le plombier qu’il fait intervenir ne détectent aucun problème. Pourtant, Suez refuse de réduire le montant dû, précisant que cela n’est possible qu’à la suite de la réparation d’une fuite. Monsieur H. interpelle l’UFC-Que Choisir de Saône-et-Loire, qui saisit le médiateur national de l’eau. L’association locale argue que seul un défaut du compteur peut être à l’origine d’un tel volume, à savoir le saut dans la colonne des milliers. Après analyse du dossier, le médiateur se range à cet avis et propose de dégrever la facture de 1 000 m3, solution acceptée par le distributeur, pour le grand soulagement du consommateur.