Gestion de l’eau Les bénévoles manifestent

Des associations locales luttant contre le tarissement des ressources aquatiques ont donné de la voix lors de la Journée mondiale de l’eau.

La Journée mondiale de l’eau, le 22 mars dernier, a été l’occasion de mener des actions pour certaines associations locales (AL). À commencer par celle de Clermont-Ferrand, toujours en procédure judiciaire contre un arrêté-cadre de la préfecture autorisant les prélèvements d’eau en nappes profondes (QC n° 611) lors de périodes de sécheresse. Ainsi, Eau bien commun 63, le collectif dont l’AL fait partie, a organisé une déambulation dans les rues de la capitale auvergnate. Objectif : alerter le public, mais aussi les industriels qui pompent les ressources aquatiques au détriment de la population. Le cortège a suivi un parcours émaillé de stops devant diverses fontaines de la ville. Ces temps d’arrêt étaient réservés à la discussion avec les citoyens, ainsi qu’à l’exposition de panneaux arborant le slogan « Pénurie d’eau, à qui la flotte ? ». Les manifestants ont même déposé, devant la fontaine du Roi des eaux, square d’Assas, une gerbe de fleurs ornée d’un ruban de deuil proclamant « À notre très chère eau regrettée ». Le défilé s’est terminé devant la préfecture, à laquelle le collectif a remis une clé USB contenant ses revendications. Le combat continue aussi pour l’association locale UFC-Que Choisir des Deux-Sèvres, engagée contre la création de mégabassines destinées à la rétention d’eau au profit des agriculteurs (QC n° 622). Si l’AL n’a pas pris part, les 25 et 26 mars, aux rassemblements à Sainte-Soline (79), elle a dénoncé la semaine précédente, dans un communiqué, « le passage en force de la représentante du gouvernement […] pour tenter d’étouffer tout débat et d’empêcher toute manifestation démocratique ». Elle estime que « les manœuvres d’intimidation de la préfecture doivent cesser et céder la place à la mise en œuvre d’une véritable concertation, associant l’ensemble des acteurs impactés ».

UFC-Que Choisir de Clermont-Ferrand (63) et des Deux-Sèvres (79)