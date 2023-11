Début octobre, le tribunal administratif de Poitiers (Vienne) a retoqué deux projets de retenues d’eau destinées à l’irrigation agricole en Poitou- Charentes. La création de ces « mégabassines » (pour reprendre le surnom que les opposants donnent à ces installations) avait été attaquée par l’UFC-Que Choisir de la Vienne et plusieurs organisations environnementales. Programmés dans des zones proches de Sainte-Soline (Deux-Sèvres), où ont eu lieu de violents affrontements au printemps dernier (QC n° 625), les ouvrages envisagés, 15 au total, se situent dans le bassin de l’Aume et de la Couture (Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres) et le sous-bassin de La Pallu (Vienne). Ils avaient été autorisés, en 2021, par des arrêtés préfectoraux, qui ont donc été contestés en justice par les associations. Dans la première décision relative au bassin Aume-Couture, les magistrats épinglent les « inexactitudes, omissions et insuffisances » dans l’étude d’impact environnemental, « ce qui nuit à la bonne information des populations ». Ils estiment que « le projet n’est pas associé à de réelles mesures d’économie d’eau et ne tient pas compte des effets prévisibles du changement climatique ». La seconde décision pointe, quant à elle, « le surdimensionnement » de ces aménagements. Les volumes d’eau prélevés pour remplir les réserves seraient excessifs au regard de ce que le milieu hydrologique local serait capable de fournir. Ces deux jugements sont susceptibles d’appel.

UFC-Que Choisir de la Vienne (86)