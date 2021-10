Livraison Le vendeur passe du blanc au noir

Sur Internet, monsieur J. P. commande une verrière blanche. Deux mois plus tard, mauvaise surprise : il reçoit l’équipement, mais de couleur noire ! Il refuse la livraison et expédie le jour même une lettre recommandée au site marchand. Il lui demande soit de lui renvoyer une verrière blanche, soit de le rembourser. Lassé du silence de son interlocuteur, malgré ses relances téléphoniques et par e-mails, il contacte l’UFC-Que Choisir de Vendée. Celle-ci adresse un courrier à la société, lui indiquant que le bien livré souffre d’un défaut de conformité (article L. 217-7 du Code de la consommation) et que « le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu’elle est portée au contrat » (art. 1616 du Code civil). Dix jours après, l’entreprise répond à cette mise en demeure. Monsieur J. P. réclame alors le remboursement, qu’il reçoit au bout d’une semaine.