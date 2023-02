Location avec option d’achat Vingt mois de trop

Seulement quelques mois après avoir souscrit un contrat de location avec option d’achat (LOA) pour son véhicule, la mère de madame B. meurt. Sa fille avertit la société de leasing de la situation. Cependant, au lieu de réagir promptement et de demander la restitution de la voiture, l’entreprise n’en finit pas de faire traîner les échanges. Pendant ce temps, le contrat court toujours… Au bout de 20 mois, elle informe madame B. du refus de prise en charge du décès par l’assureur et lui réclame la somme de 7 500 € pour clôturer le dossier. Puis elle l’assigne en justice, par voie d’huissier. Face à de telles mesures, la consommatrice cherche de l’aide auprès de l’association locale de Saint-Malo. Cette dernière envoie un courrier à la société de location mettant en avant les éléments suivants : la certification ISO 9001, dont elle est pourvue, l’oblige à prévoir une procédure spécifique en cas de décès qu’elle doit notifier aux ayants droit. Cela n’a pas été fait. S’ajoutent des délais de réponse anormalement longs et des frais de rupture de contrat injustifiés. Les deux parties parviennent enfin à un accord : la facture requise est abaissée à 2 700 €, et la procédure, abandonnée.