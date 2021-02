Mauvais plan Remboursement du coupon

Monsieur T. réserve, sur Groupon.fr, un bon pour un repas dans un restaurant valable jusqu’au 13 mai 2020. Mais voilà, l’établissement ferme à cause de la crise sanitaire. Le commerçant ne peut rien faire : non seulement le site d’achats groupés ne l’a pas payé, mais il n’a pas, non plus, la possibilité de proroger la validité du coupon ou de rembourser le consommateur. De son côté, Groupon.fr refuse les deux solutions. Tenant compte de la situation exceptionnelle due à l’épidémie de Covid-19, la plateforme s’était pourtant engagée à ce que certaines offres restent valables plus longtemps. Monsieur T. s’adresse à l’UFC-Que Choisir de Nantes. Le courrier qu’elle envoie à Groupon.fr suffit. Le consommateur récupère la somme versée.