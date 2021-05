Arnaque aux bons d’achat Au tour de Leclerc et Lidl

Sur Facebook, des messages alléchants promettant des bons d’achat de grandes enseignes de la distribution sont devenus viraux. Mais leur seul objectif est de dérober les données des internautes qui tombent dans leurs filets.

« E. Leclerc a annoncé que tous ceux qui partagent ce lien recevront un coupon de 250 € ! AUJOURD’HUI SEULEMENT ! » Depuis des semaines, sur Facebook, de nombreux internautes ont vu apparaître sur leur fil d’actualité ce contenu « sponsorisé » laissant miroiter un gain immédiat et inespéré. Le message circule sous plusieurs variantes : le montant des bons cadeaux peut changer (50, 170, 250 €…), l’enseigne aussi, Lidl et E. Leclerc étant les plus utilisées.

Le faux bon d’achat des magasins Leclerc.

En cliquant sur le lien, un formulaire s’affiche sur un site copiant l’identité visuelle des enseignes. L’internaute est alors invité à livrer rapidement ses coordonnées afin de télécharger son coupon : nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone et parfois données bancaires (RIB ou numéro de carte bancaire). Mais aller jusqu’au bout de la démarche peut coûter cher.

Car derrière cette alléchante promesse se cachent des escrocs qui sauront faire bon usage des données récoltées alors que le bon d’achat promis, lui, n’arrivera jamais ! Dans le meilleur des cas, les internautes leurrés seront assaillis de tentatives de phishing par mail, SMS, messagerie, voire seront contactés par téléphone pour être entourloupés. Et dans le pire, s’ils ont livré leurs données bancaires, verront leur compte allégé de dizaines voire de centaines d’euros après l’utilisation frauduleuse de leur CB sur des sites marchands.

Bons d’achats ou produits à 1 €, mêmes techniques, mêmes résultats

Cette nouvelle vague d’arnaque aux faux bons d’achat se superpose à une autre toujours en vogue sur Facebook : celle proposant l’acquisition d’un appareil normalement coûteux à un prix défiant toute concurrence. Que Choisir alertait déjà il y a quelques semaines sur ce vélo électrique de la marque haut de gamme VanMoof proposé à 2 € sur une page Facebook usurpant l’identité d’Amazon.

Autre appât agité sur le réseau : le robot culinaire Monsieur Cuisine de Lidl. De nombreux consommateurs ont mordu à l’hameçon et nous ont fait part de leur mésaventure : « J'ai communiqué mon numéro de carte bancaire pour un prélèvement de 1 € qui me permettrait de participer à un tirage d'un robot et aussi d'éventuellement participer à d'autres jeux. Or cette société ne précisait pas qu'il s'agissait d'un abonnement avec prélèvement bancaire tous les mois », nous raconte Georges. « J'ai payé 1 € par CB pour obtenir un robot Silvercrest qui était présenté faussement par Lidl, puis on m'a prélevé sans mon autorisation 4 fois les sommes de 39,90 € en 2 mois », détaille Geneviève.

La fausse promotion sur les robots cuiseurs de Lidl se répand comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux.

Ne pas partager, alerter, signaler

En s’appuyant sur une publicité sur Facebook, les escrocs misent sur les internautes pour propager leurs arnaques puisque ces derniers sont invités à partager ce « bon plan » sur leur fil d’actualité ou via la messagerie Messenger. Les bons réflexes à avoir si vous croisez leur route ? Avertir les autorités via la plateforme Internet-signalement.gouv.fr. Puis alerter Facebook de ce contenu indésirable en cliquant sur les trois petits points verticaux situés en haut à droite du post puis sur « signaler la publicité ».

En revanche, si vous êtes tombé dans le panneau et avez divulgué vos coordonnées bancaires, ne tardez pas. Contactez immédiatement votre banque pour mettre votre carte bancaire en opposition avant qu'elle ne soit utilisée frauduleusement.