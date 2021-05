Un vélo électrique VanMoof à 2 € sur Facebook ? Ne vous faites pas avoir !

Sur Facebook, des arnaqueurs prétextent un déstockage de vélos à assistance électrique VanMoof sur Amazon pour extorquer les données de carte bancaire d’internautes crédules. Décryptage du mécanisme.

Pour se déplacer ou se rendre au travail afin d’éviter les transports en commun, pour s’aérer l’esprit le temps d’une balade… La crise sanitaire a relancé l’attrait des Français pour la petite reine. Et particulièrement pour les vélos à assistance électrique (VAE). Malgré leur prix élevé, plus de 500 000 personnes ont acheté un VAE l’an dernier selon l’Union sport & cycle, soit 29 % de plus en un an ! Un engouement qui n’a pas échappé aux arnaqueurs qui appâtent désormais leurs victimes sur les réseaux sociaux avec de rutilants vélos.

Sur Facebook, des escrocs ont ainsi créé une fausse page officielle au nom de la marque néerlandaise VanMoof. Sauf qu’au lieu d’utiliser l’identité visuelle de cette entreprise pionnière du vélo électrique design, la photo de profil n’est rien de moins que le logo du géant de la vente en ligne Amazon.

Le post épinglé en haut de la fausse page Facebook est alléchant : « En raison de la liquidation d’un de nos entrepôts, nous donnons à tous les Français la possibilité d’obtenir un VanMoof S3 tout neuf avec une remise de 99 % ». Soit 2 € au lieu de 1 999 €. Mais pour l’obtenir, il faut participer à une enquête.





En cliquant sur le lien, la page qui s’affiche ressemble à s’y méprendre à celle d’Amazon France. Sauf que l’adresse web n’est pas celle du géant américain, mais d’un site étranger spécialisé dans les tests de vélos, dinov.info, dont le contenu n’est plus mis à jour depuis 2 ans, et qui a sûrement été piraté. « Vous êtes arrivé sur la page officielle des tirages de Amazon. Vous avez la possibilité de gagner un précieux prix », clame la fausse page. Une généreuse tombola y est organisée spécialement pour les Français. À la clé : un VanMoof S3 vendu à 3 €. Passons sur les incohérences, comme le fait que le vélo est affiché 1 € plus cher que sur le post d’origine et que le message parlait de vente alors qu’une tombola est annoncée. 3 questions sont alors posées : « Êtes-vous de France ? », « Combien de temps passez-vous sur la route chaque jour ? » et « Faites-vous confiance aux produits des magasins Amazon ? ».





Sans surprise, il n’y a pas de mauvaise réponse, on gagne donc à tous les coups. Il faut ensuite cliquer sur 2 des 12 paquets cadeaux qui s’affichent à l’écran pour découvrir que nous sommes les heureux gagnants d’un VanMoof flambant neuf. Il ne reste désormais plus qu’à compléter un formulaire pour le recevoir sous 5 à 7 jours.





Sur ce dernier, surprise, le prix du vélo a encore changé : 1,95 € ! Il suffit d’indiquer ses coordonnées personnelles : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone… Le premier formulaire renvoie sur un second : celui de collecte des numéros de carte bancaire. Celui-ci est hébergé à l’adresse dailyc24.com. Une vérification nous permet de constater que ce nom de domaine a été créé le 5 avril dernier par une société anonyme localisée à Reykjavik en Islande, et hébergée dans une entreprise spécialisée dans la domiciliation d’entreprises et de location de bureaux à la journée… Ce qui n’augure rien de bon !





L’affaire évidemment trop belle pour être vraie n’a pour seul but que celui de faire payer la modique somme de 1,95 € pour ensuite dérober vos numéros de carte bancaire et tenter de dévaliser votre compte. Cette technique, le phishing (ou hameçonnage), est couramment utilisée sur les réseaux sociaux pour abuser de la crédulité des internautes.

Pour la déjouer, la vigilance est de mise : ne cédez jamais aux sirènes d’un produit au prix anormalement bas. Vérifiez aussi les adresses des sites sur lesquels vous naviguez et, dans le doute, contactez le marchand pour vous renseigner sur la véracité des arguments en vous référant aux contacts que vous obtiendrez en tapant vous-même l’adresse dans la barre de recherche. Enfin, ne confiez jamais vos coordonnées personnelles et numéros de carte bancaire via un lien vu sur les réseaux sociaux ou reçu par mail, SMS ou messagerie instantanée.