Robot cuiseur Monsieur Cuisine Smart de Lidl Déjà des arnaques au faux concours

À peine commercialisé, le robot cuiseur Monsieur Cuisine Smart de Lidl est utilisé comme appât sur Internet. Le dispositif mis en place est un piège relativement classique : un concours destiné à gagner le robot cuiseur qui se transforme en un abonnement à un service quelconque facturé plus de 60 € tous les mois.

L’art de s’adapter aux nouveautés du marché, les escrocs du web le pratiquent à la perfection. Mis en vente en début de semaine par Lidl sous sa marque Silvercrest, le nouveau robot cuiseur Monsieur Cuisine Smart a bénéficié, comme souvent avec les produits Lidl, d’une campagne de pub savamment orchestrée. Les magasins Lidl se sont ainsi retrouvés rapidement en rupture de stock. Quoi de mieux dès lors que de proposer un faux concours faisant miroiter le gain du robot ménager vendu 399 €.

L’e-mail incitant à participer au concours pour gagner le robot cuiseur de Lidl.

L’arnaque commence par la réception d’un classique e-mail annonçant la possibilité de recevoir gratuitement le Monsieur Cuisine. Il suffit pour cela de répondre à quelques questions basiques (homme/femme, tranche d’âge, situation familiale…) et de tenter sa chance en cliquant sur un paquet-cadeau estampillé Lidl. Et bien entendu, comme à la fête foraine, à tous les coups on gagne.

Sans surprise, il a suffi de quelques clics pour gagner.

Mais pour remporter le lot, il faut laisser ses coordonnées. Puis ses coordonnées bancaires pour régler la somme de 1,95 € sans savoir à quoi correspond cette somme. Il s’agit en fait du subterfuge pour disposer des coordonnées bancaires des participants et les inscrire à un « service d’abonnement affilié dont les mensualités d’abonnement, 65,85 €, seront automatiquement prélevées sur [leur] carte de crédit », peut-on lire tout en bas du site. À quoi correspond ce service facturé près de 800 € pour une année ? Aucune indication. Mais en une année de souscription, il représente l’achat de 2 robots cuiseurs Monsieur Cuisine Smart de Lidl. Et les coordonnées bancaires ainsi transmises ne devraient pas seulement servir à payer l’abonnement mensuel mais pourraient bien être utilisées pour d’autres prélèvements conséquents.

Objectif principal des arnaqueurs : obtenir les coordonnées bancaires des participants.

Comme d’habitude avec ce genre d’e-mails (vélo VanMoof, Décathlon, Disney…), il ne faut pas réfléchir, pas même les ouvrir, mais directement les supprimer. Entre les textes truffés de fautes d’orthographe, les photos différentes du robot (au début il s’agit du robot cuiseur et à la fin du robot multifonction de Lidl) et le mystérieux service d’abonnement affilié, il y a tout à perdre à participer à ce genre de concours. ​​​​​​