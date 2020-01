Faux sites Disney+ Arnaque à l’abonnement

Des escrocs profitent de l’engouement suscité par le futur lancement de la plateforme de streaming vidéo Disney+, disponible en France en mars prochain. Pensant s’inscrire pour tester la plateforme, des particuliers se retrouvent abonnés à un service coûtant 70 € par mois.

Toujours alertes sur l’actualité, les escrocs prennent cette fois comme appât la plateforme de vidéo à la demande Disney+, lancée aux États-Unis en novembre 2019 et disponible dans l’Hexagone le 31 mars 2020. Profitant de l’immense notoriété du groupe américain et de la popularité des services de vidéo à la demande, l’arnaque se répand depuis quelques semaines sur la Toile. Via une publicité, diffusée notamment sur Facebook, un profil usurpant l’identité visuelle de Disney déclare qu’il est possible de devenir bêta-testeur de la future plateforme d’ici son ouverture en France. Un lien inséré dans l’annonce mène vers un site, doté d’une adresse url en rapport avec cette promesse (disneytestversion.com, disneytestingfr.com…), reprenant lui aussi les codes visuels du site américain.

Sur la page d’accueil du site frauduleux est inscrit : « Besoin de testeurs ! Est-ce que vous pouvez nous aider en regardant Disney pour nous ? » L’internaute est alors invité à cliquer sur « Réclamez votre place ». Il atterrit ensuite sur une page qui invoque une fausse loi n’autorisant pas l’offre de services gratuits pour justifier la demande de paiement d’« un prix symbolique de deux euros » pour bénéficier de l’offre. Un compte à rebours anxiogène de cinq minutes s’écoule sur l’écran, afin d’inciter la future victime à saisir sa chance le plus rapidement possible en cliquant sur « Accepter et continuer ».

Cette page reprend l’identité visuelle du site officiel de Disney+, mais les fautes d’orthographe et de syntaxe sont bien trop importantes pour qu’il s’agisse d’un site sérieux. Fuyez immédiatement !

Nouvelle page, nouvelle url, cette fois sans aucun mot-clé usurpateur (d77.livinlargeonline.com). Il est alors demandé de renseigner ses coordonnées avant de « continuer au paiement » (sic), désormais de 1,50 € ! En haut du site, un texte écrit en police de petite taille indique que « cette offre spéciale s’accompagne d’une période d’essai de 6 jours pour un service d’abonnement affilié. Passé ce délai, les mensualités d’abonnement (70 EUR) seront automatiquement prélevées sur votre carte de crédit. » Voilà qui annonce la couleur, mais encore faut-il remarquer et lire ces petites lignes…

Les 2 € se sont transformés en 1,50 €, l’url a changé et surtout, les conditions d’un abonnement affilié sont inscrites en petits caractères. Si vous lisez l’intégralité de ces mentions, vous découvrez le piège avant qu’il ne soit trop tard.

La page finale sur laquelle est renvoyé le visiteur, celle du paiement, reprend ces éléments. On y apprend en plus que l’offre concerne le site Cogamestar.com. Rien à voir avec Disney, donc. La victime qui entre ses coordonnées bancaires se verra abonnée à un service abscons mais surtout débitée de 1,50 € dans un premier temps, puis de 70 € chaque mois, sans avoir accès à une quelconque version bêta de Disney+.

Cette arnaque, qui a pour épicentre les réseaux sociaux, constitue une énième version du piège à l’abonnement caché mais n’est ni nouvelle ni isolée. L’une des dernières en date : la promesse d’un Samsung à 1 €.