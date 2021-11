© Adobe stock Faux remboursement des impôts Attention au phishing

Depuis quelques jours, des courriels usurpant l’identité du site officiel impots.gouv.fr circulent dans les messageries, laissant croire qu’un remboursement attend le destinataire. Ne cliquez pas, c’est un piège.

Alors que la période des fêtes approche, lisez deux fois vos courriels avant de croire au père Noël. Des messages frauduleux censés provenir des impôts circulent actuellement dans les messageries. Reprenant l’en-tête du site des finances publiques, ils indiquent qu’un remboursement non effectué doit vous être versé. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien et de remplir le « formulaire de remboursement ». Vous renseignez votre identité avant d’atterrir sur une page où vous donnez vos coordonnées de carte bancaire. En prêtant attention à de nombreux détails, vous saurez rapidement que vous avez affaire à une tentative de phishing, escroquerie qui vise à vous soutirer des informations personnelles.

Ce faux courriel des impôts promet un remboursement de 437 €.

L’adresse mail de l’expéditeur

Si vous recevez un courrier électronique vous annonçant que de l’argent vous attend, vérifiez scrupuleusement l’adresse e-mail de l’expéditeur. Dans notre exemple, il s’agit de « 432100806@student.ksu.edu.sa ». De toute évidence, la personne qui se cache derrière l’envoi du message n’a rien à voir avec les impôts. Ensuite, la syntaxe approximative du texte est également signe de fraude (« votre impots finances », « vous avez le droit à recevoir »).

URL farfelue et liens non cliquables

Lorsque vous cliquez sur le lien présent dans le courriel, vous atterrissez sur une page reprenant la charte et la nomenclature du site officiel des impôts. Un coup d’œil à l’URL « mandowalartstudio.com » et vous comprendrez que vous ne vous trouvez pas là où vous pensez, et ce malgré le « https » en début d’adresse censé désigner un contenu sécurisé. Ce critère de fiabilité est obsolète. Un petit état des lieux du « formulaire de remboursement » continuera de révéler la supercherie : aucun des liens censés être présents n’est actif (les différentes rubriques, l’espace personnel…). Vous cliquez, rien ne se passe, vous restez sur la même page.

Mode opératoire

Sachez enfin que si les impôts doivent vous rembourser un trop-perçu, ils ne procéderont pas de cette manière, qui se rapproche des méthodes d’un site marchand. Vous n’aurez pas à renseigner vos coordonnées bancaires sur un formulaire ni à entrer un code reçu par SMS.

Le formulaire de remboursement permet aux arnaqueurs de disposer des coordonnées bancaires des victimes.

Les impôts alertent

Dès la première suspicion de fraude, n’allez pas plus loin et contactez l’organisme officiel par vous-même, soit dans votre espace en ligne, soit par téléphone, afin de vérifier si l’information reçue est valide. Cible privilégiée des escrocs, le site impots.gouv.fr alerte d’ailleurs les internautes sur les diverses escroqueries dont il fait l’objet : arnaque au numéro surtaxé, faux ordres de virements ou encore e-mails frauduleux. En 2009 déjà, nous mettions en garde contre des messages de phishing censés provenir des impôts.