Pollution Obligés d’acheter des bouteilles d’eau

Nous vous parlions, en mars, du combat que mène l’UFC-Que Choisir de Côte-d’Or contre l’ouverture problématique d’un point de captage d’eau potable. Dans son dernier bulletin, l’association locale rapporte l’alerte d’un consommateur vivant à Cléry (21) : depuis le début de l’année, les 4 000 habitants de la quinzaine de communes que couvre le Syndicat intercommunal des eaux (SIE) de Montmirey-le-Château ne peuvent plus boire l’eau du robinet et l’utiliser pour laver les aliments ou cuisiner. En cause : la présence en quantités anormales de pesticides, lesquels la rendent impropre à la consommation. Il revient aux foyers de se fournir en bouteilles d’eau ou de s’approvisionner dans les villes avoisinantes non contaminées. Difficile à avaler. L’association locale va agir !