Pompe à chaleur Un crédit finalement annulé

Nous sommes en novembre 2021. Monsieur P. achète, auprès de la société Baurenov, une pompe à chaleur d’une valeur de 27 000 €. Le coût étant trop élevé pour lui, le commercial a réussi à le convaincre de souscrire un emprunt. Financo, l’établissement qui le propose, agit comme un intermédiaire. L’argent sera directement versé sur le compte de Baurenov (crédit affecté), donc sans transiter par celui du client. Les contrats d’achat et de prêt sont signés le jour même. Deux mois plus tard, monsieur P. commence à s’inquiéter, car il n’a aucune nouvelle de Baurenov. Et pour cause : l’entreprise est en liquidation judiciaire. Elle se trouve, par conséquent, dans l’incapacité d’honorer les commandes qui lui ont été passées. Réalisant la situation, le particulier contacte sans délai Financo afin de lui demander d’annuler le crédit. Mais on lui répond qu’il est trop tard, l’organisme financier ayant déjà libéré les 33 829 € empruntés (cette somme intègre les intérêts et l’assurance liés au prêt). Les fonds ont été octroyés sur la foi d’un bon de réception du matériel que n’a pourtant pas signé monsieur P. ! Normal puisque la pompe à chaleur n’a jamais été livrée à son domicile. Décidé à se défendre, le client fait constater cette carence par huissier. Cependant, Financo ne veut toujours rien entendre. Face à ce refus, le consommateur s’adresse à ­l’UFC-Que Choisir du Val-de-Seine, proche de chez lui. L’association locale prend le dossier en main et se met en relation avec l’établissement financier. En octobre dernier, Financo accepte « à titre exceptionnel » de résilier le crédit et de rembourser les prélèvements effectués.

UFC-Que Choisir du Val-de-Seine (78)