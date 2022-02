Ressource aquatique Un ciné-débat pour dénoncer les abus

À Riom, dans le Puy-de-Dôme, une soirée a été organisée autour de la diffusion du documentaire À sec, la grande soif des multinationales. Le débat était animé par la députée Mathilde Panot et l’un des auteurs du film.

« Nous avons accueilli 200 personnes et avons dû en refuser 60 », résume Gérard Quénot, vice-président de l’UFC-Que Choisir de Clermont-Ferrand, en évoquant le ciné-débat qui s’est déroulé, le 26 janvier, au cinéma Arcadia de Riom. Un beau succès sur un sujet d’actualité : l’assèchement des nappes phréatiques par les grands groupes agroalimentaires. Pour l’occasion, À sec, la grande soif des multinationales, un documentaire réalisé par Jörg Daniel Hissen, était à l’affiche. Le collectif Eau bien commun 63, dont fait partie l’association locale (AL), a organisé cette soirée. Après le visionnage du film, Robert Schmidt, l’un de ses auteurs, et la députée Mathilde Panot ont répondu aux questions du public. La parlementaire préside la commission d’enquête relative à « la mainmise sur la ressource en eau par les intérêts privés et ses conséquences ». Son rapport a été adopté à l’unanimité par les groupes de l’Assemblée en juillet dernier. Spectateurs et intervenants ont ainsi débattu des problématiques concernant ce tarissement : collectivités locales méconnaissant les réseaux hydrologiques, exploitations illimitées des bassins de vie par les industriels… « Le Puy-de-Dôme et, plus globalement, l’Auvergne étaient considérés comme le château d’eau de la France. C’est de moins en moins vrai. Dans les secteurs de Volvic et de Riom, la situation s’aggrave. La confiscation de l’eau s’accroît avec la Société des eaux de Volvic, filiale de Danone, qui épuise la ressource », s’insurge l’AL. Cinq organisations du collectif (1) ont récemment attaqué l’arrêté cadre sécheresse du 31 mars 2021 édicté par le préfet du Puy-de-Dôme. Un texte qui autorise les prélèvements en nappes profondes. Le jugement par le tribunal administratif est en attente. « Nous demandons le respect de la loi donnant la priorité à l’eau potable et à la biodiversité. Plus généralement, le thème de l’eau devient le fil rouge de nos actions en 2022 », conclut Gérard Quénot. Prochain ­rendez-vous : le 22 mars, Journée mondiale de l’eau, avec, au programme, des événements concoctés par l’AL.

(1) Les cinq organismes sont : Puy-de-Dôme Nature Environnement, Confédération paysanne du Puy-de-Dôme, SOS Loire vivante, France Nature Environnement Puy-de-Dôme, UFC-Que Choisir de Clermont-Ferrand.