© 1jeune1solution.gouv.fr Aides financières Un nouveau simulateur pour les jeunes

Les moins de 30 ans malmenés financièrement par la crise sanitaire méconnaissent souvent l’étendue des aides auxquelles ils ont droit. Le site officiel « 1 jeune, 1 solution » permet désormais de corriger le tir en quelques minutes.

En détresse psychologique et financière depuis plus d’un an, étudiants et jeunes de moins de 30 ans sont nombreux à souffrir des conséquences de la crise sanitaire. C’est en particulier vrai pour tous ceux qui ont été privés de ressources en raison de la perte de leur job étudiant ou de leur emploi en raison de la fermeture des hôtels, bars et restaurants et des commerces jugés non essentiels ou ceux dont le salaire a diminué en raison d’une baisse d’activité ou du chômage partiel.

Dans le cadre de l’opération « 1 jeune, 1 solution » lancée par le gouvernement à l'été dernier, une nouvelle fonctionnalité est venue enrichir cette plateforme destinée à « accompagner, former et faciliter l'entrée dans la vie professionnelle de tous les jeunes ». Appelé « Boussole », un simulateur permet désormais de connaître en moins de 5 minutes toutes les aides financières auxquelles les moins de 30 ans peuvent prétendre.

Un outil pour diminuer le non-recours aux aides sociales

Comme d’autres populations fragilisées par la crise depuis maintenant plus d’un an, les jeunes peuvent méconnaître les coups de pouce financiers qui peuvent leur être attribués. Boussole permet ainsi, après avoir répondu à une dizaine de questions sur la situation de l’utilisateur (statut, lieu de vie, revenus…), de déboucher sur une liste personnalisée d’aides. Seul préalable avant de l’utiliser : se munir de ses fiches de paie et de l’avis d’impôt des parents si le jeune fait encore partie de leur foyer fiscal.

Prime d’activité pour les petits salaires, allocations logement ou familiales, aide au permis de conduire, repas des Crous à 1 €, aide aux vacances pour les 18/25 ans, caution gratuite Visale pour décrocher une location sans garant… Jusqu’à une vingtaine d’aides peuvent s’afficher. Cette liste personnalisée peut aussi être sauvegardée et être envoyée par e-mail au demandeur. Un lien direct pour chacune d’entre elles est aussi proposé pour un dépôt de demande immédiat en ligne.

Ce simulateur en rappelle un autre du gouvernement, bien plus fourni : Mes droits sociaux. Celui-ci s’adresse à tous les publics et permet aussi de simuler ses prestations et de faire valoir ses droits dans de multiples domaines : santé, retraite, solidarité, emploi, famille, logement… Ces deux outils complémentaires peuvent s’avérer salvateurs en cas de trou d’air dans un budget malmené par le contexte actuel.