La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) édite une recommandation à l’attention des spécialistes des applications mobiles afin de mieux protéger les données personnelles des utilisateurs. Elle annonce aussi une série de contrôles et donne des conseils pratiques pour tous.

En 2023, chaque Français a téléchargé sur son téléphone une trentaine d’applications. Or, celles-ci sont des mines de données personnelles pour les éditeurs, parfois au-delà du raisonnable. Ainsi, certains d’entre eux n’hésitent pas à collecter des données inutiles pour fournir le service (une géolocalisation ou l’accès à la caméra pour une lampe torche, par exemple) ou à partager ces données avec d’autres professionnels sans demander l’accord des utilisateurs.

Face aux trop nombreux abus, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) vient d’émettre une recommandation à l’attention des professionnels, et notamment des éditeurs. La Cnil entend les inciter à mieux appliquer le Règlement européen sur les données personnelles (RGPD). Elle souhaite ainsi renforcer l’information des usagers sur l’utilisation de leurs données personnelles, principalement en obligeant les éditeurs à dire aux utilisateurs si les permissions qui leur sont demandées sont nécessaires au fonctionnement de l’application ou pas. Elle donne aussi des recommandations afin que le consentement des usagers soit éclairé et non contraint, et que celui-ci puisse être retiré aussi facilement qu’il n’a été accordé. Enfin, elle souhaite pousser les professionnels à assurer une protection renforcée de ces données personnelles, notamment lorsqu’elles sont sensibles (données d’ordre médical, religieux, etc.).

Pour vérifier que ses recommandations sont appliquées, la Cnil a d’ores et déjà annoncé qu’elle effectuera des contrôles à partir du printemps 2025 avec, pourquoi pas, des amendes à la clé.​​​​​