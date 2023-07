© ambrozinio - stock.adobe.com Assurance auto connectée Prise en main du dispositif YouDrive

En installant un système de surveillance de la conduite sur votre voiture, l’assureur Direct Assurance propose un service connecté qui permet de réduire le montant des cotisations. À condition d’adopter une conduite vraiment très prudente.

Jusqu’à 50 % de réduction sur votre prime d’assurance ! La promesse de Direct Assurance est alléchante. Pour y arriver, il faudra adhérer au dispositif YouDrive, l’assurance connectée de la compagnie, qui permet de vérifier que vous être un conducteur responsable et prudent avant de vous récompenser.

La DriveBox est un petit boîtier à connecter à sa voiture.

Connecté en un tournemain

Jusqu’alors réservée aux jeunes conducteurs, tout le monde peut désormais souscrire à l’assurance connectée de Direct Assurance baptisée YouDrive. Son principe consiste à installer un boîtier gratuit (DriveBox) dans la voiture (1) afin qu’il relève les informations de conduite : vitesse de roulage, force de freinage et d’accélération, vitesse dans les virages et nombre de kilomètres parcourus. Le but : inciter les conducteurs à adopter une conduite souple et tranquille, celle qui permet de limiter les risques d’accidents. Grâce à ces données, le système établit un score de conduite sur 100 qui déterminera la réduction :

un score en dessous de 60 ne donnera lieu à aucune réduction ;

entre 60 et 70, on peut obtenir jusqu’à 10 % de ristourne ;

entre 70 et 80, jusqu’à 20 % ;

entre 80 et 90, jusqu’à 30 % ;

enfin, de 90 à 100, on obtient jusqu’à 40 % de réduction.

Et si vous roulez moins de 500 km par mois, une réduction supplémentaire de 10 % est accordée, permettant d’atteindre la réduction maximale de 50 % sur sa prime d’assurance.

Un score mensuel de 60 permet de diminuer, un peu, le montant de sa cotisation.

Ainsi Loïc, jeune conducteur qui a fait l’expérience de YouDrive en 2020, a économisé 283,13 € en 2 ans d’utilisation. Lui qui devait payer un peu moins de 1 059 € de prime d’assurance à l’année pour sa Dacia Sandero Stepway a vu sa cotisation annuelle réduite à 917 €. Il aura donc obtenu une remise globale de 13,5 %. Encore loin des 50 % mis en avant par Direct Assurance.

La réduction supplémentaire « petit rouleur » est obtenue si le conducteur parcourt moins de 500 km dans le mois.

Quid des données personnelles ?

Autant crever l’abcès tout de suite : YouDrive ne sert pas à réprimer les conducteurs. En cas de mauvais comportement, aucune sanction n’est émise et on n’encourt pas le risque d’avoir une surprime ou, pire, d’être radié. L’assureur nous a affirmé ne pas regarder les données dans le détail et qu’elles sont seulement utilisées par le logiciel pour établir le score. Il est d’ailleurs précisé dans les conditions particulières du contrat lié à YouDrive que « l’assureur s’interdit de constater la moindre infraction de ses clients au Code de la route ». De même, l’utilisateur doit donner « son consentement pour les données de géolocalisation ».

Avoir le pied très, très léger

Nous avons testé ce système sur plusieurs jours. Le couperet tombe dès le premier trajet réalisé en ville avec un très faible score de… 14 % ! Un second parcours de 200 km effectué en majeure partie sur autoroute fera à peine mieux, avec 25 %. Et si nous n’avons pas eu la sensation d’être un mauvais conducteur, l’analyse des données du parcours indiquent le contraire : accélérations et freinages trop forts et même vitesse parfois excessive car la vitesse moyenne est comparée à celle du trafic en temps réel et non à la vitesse maximale autorisée. Dans ces conditions, obtenir un bon score semblait totalement impossible, mais le dispositif se révèle en fait très sensible. Une franche accélération pour s’insérer dans le trafic, le redémarrage après la barrière de péage ou encore un freinage un peu appuyé sont ainsi fortement sanctionnés. Ce sont pourtant des impératifs quotidiens de chaque automobiliste.

Freinages, virages et vitesse font facilement perdre des points.

En faisant plus attention et après une phase d’apprentissage et un peu de concentration, notre score s’améliorera continuellement pour passer à 35 %, 52 %, 71 % et, enfin, 100 % ! Pour atteindre le graal, réalisé sur une route de campagne, il a fallu rouler en dessous de la vitesse autorisée, anticiper un maximum les virages pour ne pas avoir à freiner, lever le pied droit bien avant d’entrer dans un village puis appuyer très légèrement sur la pédale d’accélérateur pour revenir à un rythme normal à la sortie.

Notre avis

Le système YouDrive permet effectivement un gain sur le montant de la cotisation mais à condition de ne pas être un gros rouleur et d’adopter une conduite extrêmement souple. Un comportement qui aura aussi une incidence positive sur la consommation de carburant et le niveau de stress du conducteur qui sera beaucoup plus serein au volant, diminuant d’autant le risque d’accident. Ce qui n’est pas pour déplaire à la compagnie d’assurance.

(1) La DriveBox se branche sur la prise diagnostic OBD (On-Board Diagnostics). Elle est généralement située dans la boîte à gants, sous le volant ou dans la console centrale et accessible après avoir retiré un cache (se référer à la notice d’utilisation de la voiture).