Audit énergétique Obligatoire dès septembre pour les maisons classées F ou G

L’audit énergétique obligatoire devait initialement entrer en vigueur début 2022, il a été reporté pour que les professionnels aient le temps de se former. C’est à partir du 1er septembre qu’il sera exigé pour vendre une maison classée F ou G.

Cette fois le décret et son arrêté sont parus, l’audit énergétique devient obligatoire pour la vente de maisons individuelles classées F ou G à compter du 1er septembre 2022. Le professionnel effectuera au minimum une visite du logement, il devra dresser un état des lieux des performances énergétiques du logement, identifier ses déperditions thermiques et les éventuelles pathologies du bâtiment et, à partir de là, faire deux propositions de travaux permettant de parvenir à une rénovation performante.

L’une passe en revue les six postes de travaux nécessaires pour parvenir à la classe énergétique B par étapes et dans un ordre cohérent, avec l’atteinte de la classe E en une fois, puis éventuellement celle de la classe C, avant la basse consommation. L’autre permet d’y arriver en une seule étape.

Ces six postes comprennent l’isolation des murs, celle des planchers bas, de la toiture, les fenêtres et portes très isolantes, le système de ventilation, le mode de chauffage et de production d’eau chaude, le tout sans ponts thermiques et en assurant l’étanchéité à l’air du logement. L’auditeur fournit aussi l’estimation du coût de travaux, les aides possibles, la classe atteinte pour chaque poste dans la rénovation par étapes.

Les seules exceptions admises à l’objectif de la classe B consistent en un coût disproportionné par rapport à la valeur vénale du bien ou tiennent à des caractéristiques incompatibles.

Si le syndicat des diagnostiqueurs immobiliers Sidiane juge cette entrée en vigueur encore prématurée, le problème principal est sans doute ailleurs. Les professionnels de l’audit énergétique s’appuieront en effet sur le diagnostic de performance énergétique pour définir la performance du logement. Compte tenu des aberrations du nouveau DPE, relatées à plusieurs reprises ces derniers mois par Que Choisir, on peut craindre le pire…