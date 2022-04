© kotoyamagami - stock.adobe.com Nouveau DPE Des travaux de rénovation inutiles !

À Que Choisir on croyait avoir déjà exposé le pire du nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE), mais le résultat du diagnostic de performance énergétique effectué en février dernier chez Olivier, en Haute-Savoie, dépasse à nouveau l’entendement.

Propriétaire d’un chalet en Haute-Savoie, Olivier avait fait réaliser un DPE en 2009 pour le mettre en location. Son bien avait alors été classé en E. Du coup, il avait renoncé à chercher un locataire, préférant réfléchir à des travaux de rénovation énergétique pour le rendre performant.

Les années passent… Une fois son projet bien cadré, il opte pour des travaux de grande ampleur, vérifie avec soin les devis des artisans pressentis, les caractéristiques des matériaux proposés, s’assure qu’ils correspondent aux exigences requises pour bénéficier de primes énergie et du crédit d’impôt. Il fait améliorer l’isolation déjà existante de la toiture avec l’ajout de 10 cm de laine de bois entre les chevrons, isoler la maison par l’extérieur avec 16 cm d’isolant, remplacer les fenêtres, les portes-fenêtres et la porte d’entrée par des modèles très isolants, poser une VMC simple flux hygroréglable. Un poêle à granulés se substitue à l’insert de la cheminée pour chauffer le rez-de-chaussée. Enfin, pour gérer au mieux les radiateurs électriques des chambres à l’étage, une régulation avec gestion de la température et des temps de chauffe est mise en place.

En février 2022, il décide de remettre le chalet en location, il redemande donc un diagnostic de performance énergétique. Quand le résultat tombe, il découvre que sa maison reste classée en E ! « J’ai fait faire une enveloppe reconnue performante, j’ai vraiment le sentiment qu’on se moque du monde », se désespère Olivier.

Logement performant considéré comme une passoire thermique

Ce nouveau DPE confirme pourtant que le bâti est devenu très performant. Il l’affirme même de deux façons différentes :

D’une part en jugeant l’isolation des murs « très bonne » , celle du plancher bas « bonne » , celle de la toiture également « bonne » . Quant à l’isolation des portes et des fenêtres, il la qualifie de « très bonne » .

, celle du plancher bas , celle de la toiture également . Quant à l’isolation des portes et des fenêtres, il la qualifie de . D’autre part en ne conseillant strictement aucune intervention dans la partie du DPE consacrée aux « recommandations d’amélioration de la performance et de travaux essentiels ».

Avec ce nouveau DPE, on découvre donc qu’un logement jugé performant sur le plan énergétique peut être classé en E, autrement dit presque en passoire thermique. On marche vraiment sur la tête.

Nous avons déjà démontré que le nouveau DPE dévaluait les travaux de rénovation énergétique, mais ce nouvel exemple prouve qu’il les rend même inutiles. C’est gravissime, car ce n’est pas en décourageant les propriétaires de faire une rénovation divisant la facture de chauffage par trois ou quatre qu’on pourra réduire les émissions de gaz à effet de serre.