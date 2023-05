© Letizia Le Fur/Onoky / Photonons Autobronzants Nos analyses de 6 produits

Envie d’un teint hâlé sans vous exposer aux rayons du soleil ? Les crèmes, mousses et autres produits autobronzants vous donneront bonne mine même si l’intensité du bronzage varie d’une référence à l’autre. Ces produits sont-ils dangereux ? Moins qu’une exposition prolongée au soleil ! Leur composition n’est pourtant pas irréprochable. Voici l’essentiel à savoir avant d’utiliser un autobronzant, et les résultats d’analyse de 6 d’entre eux signés Garnier, Rituals ou encore Vichy.

Des xxe et xxie siècles, l’histoire retiendra la domination du teint hâlé sur le blanc laiteux comme marqueur de réussite sociale et de vacances réussies. Mais elle retiendra aussi qu’entre 1980 et 2018, le nombre de cancers de la peau a triplé en France (source : Institut national du cancer, 2021). L’exposition prolongée au soleil est à proscrire. Les crèmes, mousses et laits autobronzants constituent peut-être une alternative à considérer pour qui tient à sa bonne mine. Une précision importante : bien qu’ils procurent un teint hâlé, les autobronzants n’offrent aucune protection solaire et ne dispensent donc surtout pas de s’appliquer de la crème solaire dès qu’on s’expose ! Quant à savoir s’ils sont eux-mêmes nocifs, il est déjà acquis qu’ils sont moins dangereux que les rayons du soleil. En effet, ces produits agissent au niveau de la couche externe de la peau (la couche cornée) par réaction avec les acides aminés des protéines cutanées. L’ingrédient principal des autobronzants, la DHA (dihydroxyacétone) (1), se lie aux protéines de surface de la peau pour former des molécules brunâtres semblables à la mélanine (les mélanoïdines). Or, la DHA n’agit pas en profondeur et elle n’interagit qu’avec des cellules mortes. Pas de danger immédiat, donc. Moins en tout cas que le très toxique blanc de plomb qu’on s’appliquait dès l’Antiquité pour… blanchir sa peau.

Du formaldéhyde qui échappe à la réglementation

La composition des autobronzants n’est pas pour autant exempte de défauts. La fameuse DHA, qui teinte la peau, est aussi connue pour sa propension à libérer du formaldéhyde. Or, cette substance est interdite depuis 2019 dans les produits cosmétiques car elle s’est avérée sensibilisante pour la peau et cancérigène par inhalation. Les fabricants ne peuvent donc pas intégrer délibérément cette substance à la composition de leur produit. Mais on en détecte systématiquement dans le produit fini (lire nos analyses ci-dessous). La réglementation (2) connaît bien ce cas de figure, elle prévoit d’ailleurs qu’au-delà de 10 mg/kg de formaldéhyde libéré, une mise en garde soit lisible sur le produit (« contient du formaldéhyde »). Les personnes allergiques sont ainsi informées. Seulement voilà, cette réglementation ne concerne que le formaldéhyde libéré par les conservateurs, or la DHA… n’est pas une substance conservatrice. Vous ne lirez donc jamais d’avertissement sur le formaldéhyde sur un étiquetage d’autobronzant. Tant pis pour les personnes allergiques !

6 autobronzants analysés

Les crèmes, mousses et laits autobronzants sont efficaces, même si l’intensité du bronzage varie. Mais la composition de certains nous invite à les déconseiller.

b.tan Love at first tan

12,99 €/200 ml (64,95 €/l)

Cette mousse est teintée… en violet, ce qui peut effrayer lors de l’application ! En fait, le produit agit rapidement (en 1 heure) et offre un résultat uniforme, naturel et durable. Texture, odeur, application… Les testeurs ont apprécié les qualités cosmétiques de cet autobronzant. Bon point, il ne contient pas d’allergènes. En revanche, sa composition révèle des traces de formaldéhyde. Pour éviter une coloration des mains, utilisez le gant d’application (8,99 €).

Bronzage

Qualités cosmétiques

Composition







St Tropez Self Tan Classic

36 €/120 ml (300 €/l)

​​​​​La marque St Tropez conseille un gant (vendu séparément 7,50 €) pour appliquer uniformément cette mousse teintée (il évite aussi de se teinter les mains !). Côté bronzage, le résultat est satisfaisant. La couleur apparaît immédiatement. Mais pour qu’elle soit durable, il faudra laisser agir le produit pendant 8 heures. Application facile, odeur subtile, les qualités cosmétiques sont au rendez-vous. Un bémol sur la composition, qui comprend du formaldéhyde et 10 allergènes.

Bronzage

Qualités cosmétiques

Composition







Garnier Ambre solaire Natural Bronzer lait

11,70 €/200 ml (58,50 €/l)

Ce lait de couleur blanche est délicat à étaler uniformément. De fait, le résultat est moins homogène qu’avec les produits teintés. Vous limiterez les traces en exerçant des mouvements circulaires. Le hâle n’est pas immédiat, mais après quelques heures, une belle teinte naturelle, intense et durable apparaît. Le lait est très agréable à appliquer, son odeur fraîche a plu au panel de testeurs. Sa composition renferme elle aussi du formaldéhyde (41 mg/kg), et 8 allergènes.

Bronzage

Qualités cosmétiques

Composition







Vichy Ideal soleil lait hydratant autobronzant

16 €/100 ml (160 €/l)

Vichy propose un lait facile à étaler sur la peau. Résultat : une jolie coloration intense, naturelle et uniforme. Bon point supplémentaire, elle tient dans le temps. La formule de Vichy est plus recommandable pour les personnes à terrain allergique car elle ne renferme aucun allergène. En revanche, là aussi, on a relevé des traces de formaldéhyde, inhérentes au principal principe actif des autobronzants, la DHA (dihydroxyacétone). On se console avec le parfum délicat de ce lait.

Bronzage

Qualités cosmétiques

Composition







Garnier Ambre solaire Natural Bronzer brume

11,70 €/150 ml (78 €/l)

Mieux vaut oublier ce spray, dont le seul atout tient en ses qualités cosmétiques. Il offre un résultat moins naturel et moins uniforme que les autres autobronzants testés et, pire, sa composition n’est pas recommandable. En effet, le produit renferme, comme d’autres, des allergènes (8) et du formaldéhyde (68 mg/kg). Mais ce dernier, ici, risque d’être inhalé par l’utilisateur du fait du format aérosol du produit. Et dans ce cas, il devient… cancérigène.

Bronzage

Qualités cosmétiques

Composition







Rituals Self tanning body lotion

17,90 €/125 ml (143,20 €/l)

Des instructions d’utilisation trop succinctes, des allergènes (7), trop de formaldéhyde (avec, en conséquence, un risque supplémentaire de réaction allergique), un prix dans la fourchette haute et un bronzage beaucoup trop léger pour convaincre… Autant d’arguments qui feront pâlir les acheteurs de cet autobronzant. Rituals a fait fort côté agrément : sa texture est légère et son parfum frais. Mais ça ne suffit pas !

Bronzage

Qualités cosmétiques

Composition





Légende : très bon bon moyen médiocre mauvais

Comment nous avons procédé Nous reprenons ici le test mené par nos confrères allemands de Stiftung Warentest. Bronzage Il a été évalué sur un panel de 20 consommateurs par produit pendant 10 jours. Les testeurs ont jugé le degré de coloration et l’uniformité du résultat ; ils ont donné leur avis sur l’effet naturel du bronzage obtenu et estimé sa durabilité. L’intensité du bronzage a été notée en comparaison d’une zone non traitée, une petite partie de la jambe ayant été recouverte d’un pansement. Ces critères ont aussi été évalués par 3 experts entraînés. Qualités cosmétiques Les 20 utilisateurs ont noté la consistance, l’application, l’absorption, la facilité d’utilisation, la sensation sur la peau et le parfum des autobronzants. Composition La DHA a été dosée afin de contrôler le respect de la limite réglementaire (10 %). Le formaldéhyde, produit de décomposition de la DHA, interdit en tant qu’ingrédient car sensibilisant et cancérigène par inhalation, a également été mesuré. Enfin, les listes d’ingrédients présentes sur les produits ont été décryptées pour y relever d’éventuels ingrédients indésirables de la liste établie par nos soins.

Comment bien utiliser un autobronzant Saviez-vous qu’environ 10 % de la population ne réagit pas aux autobronzants ? En cause, une quantité trop faible des protéines cutanées sollicitées. Si vous faites partie des 90 % de personnes qui réagissent, lisez ces quelques conseils avant de vous lancer. D’abord, ne vous rasez/épilez pas juste avant l’application. Prévoyez un délai minimum de 12 heures. Lisez les instructions du produit, car les précautions d’emploi diffèrent. Certains doivent par exemple être rincés quelques heures après l’application. Faites un test préalable sur une petite zone de peau pour contrôler l’absence de réaction allergique. Exfoliez votre peau avant l’application en insistant sur les zones rugueuses du corps comme les coudes, genoux, chevilles car, la peau y étant plus épaisse, elle risque de se colorer davantage que le reste. Il faut éliminer des cellules mortes. N’inhalez pas les produits ! Si vous tenez à appliquer un autobronzant sur votre visage, évitez le contour des lèvres, du nez et des yeux. Appliquez le produit par mouvements circulaires pour éviter la formation de traces. Lavez-vous les mains immédiatement après l’application. Les produits colorés conseillent l’utilisation d’un gant que nous vous suggérons d’acheter. Il évite de se tacher les mains et aide à uniformiser l’application. Attendez que le produit soit sec avant de vous habiller. Refermez bien le produit après utilisation et conservez-le à l’abri de la lumière et de la chaleur afin de limiter la formation de formaldéhyde. Bon à savoir : le hâle produit par un autobronzant commence à s’effacer au bout d’une semaine, car les cellules mortes de la peau s’en vont et la couleur avec elles.

(1) Il existe aussi des produits sans DHA, à base d’érythrulose ; c’est l’autre actif autobronzant, mais il est moins employé.

(2) Règlement (UE) 2022/1181 de la Commission européenne du 8 juillet 2022.