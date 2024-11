Année après année, le paysage arbore les mêmes contours : le phénomène des arnaques reste massif, puisque vous êtes 15 % à déclarer en avoir subi une en 2024, dans le cadre du 4e baromètre de l’Observatoire de la consommation de l’UFC-Que Choisir (1). Un pourcentage très stable sur les quatre dernières années (16 % en 2023, 15 % en 2022, 16 % en 2021). Internet demeure le terrain de jeu favori des escrocs, les trois principaux supports de propagation des fraudes étant les e-mails (15 %), les sites web (14 %) et les réseaux sociaux (11 %).

Voler les données personnelles

Il ne faut pas négliger non plus le pouvoir de nuisance potentiel du téléphone portable, et notamment du SMS, à l’origine de 10 % des pièges. C’est l’un des outils privilégiés par les malfrats, car pratique pour diffuser en masse des contenus illicites et attirer leurs proies. L’affichage sur smartphone prêtant davantage à confusion que sur ordinateur, ils le trouvent parfait pour s’adonner aux techniques de phishing – menace numéro 1 en France depuis plusieurs années, comme le confirme, dans son dernier rapport d’activité, la plateforme gouvernementale Cybermalveillance.fr. Fausses amendes pour infraction routière, fausse livraison de colis, faux renouvellement de la carte Vitale… nos messageries regorgent de ces messages malveillants qui visent le vol de données personnelles. Or, ces attaques s’achèvent souvent par une opération frauduleuse sur le compte bancaire, une tendance encore plus large. Ainsi, 47 % des personnes interrogées se disent victimes de cette arnaque.​​​​​​

Un phénomène massif 3,3 Md€ Montant total des arnaques 1,4 Md€ Montant global de la fraude bancaire 750 € Montant moyen d’une opération frauduleuse Les arnaques les plus coûteuses 2 500 € Produit défectueux ou prestation avec malfaçons (3 % des cas)

Produit défectueux ou prestation avec malfaçons (3 % des cas) 1 000 € Fraude sur le compte bancaire avec vol de données personnelles (47 %)

Fraude sur le compte bancaire avec vol de données personnelles (47 %) 700 € Vente forcée de produit ou prestation (6 %)

Vente forcée de produit ou prestation (6 %) 400 € Surfacturation d’un produit ou d’une prestation (4 %)

Surfacturation d’un produit ou d’une prestation (4 %) 100 € Produit non livré ou prestation non effectuée (23 %)

Produit non livré ou prestation non effectuée (23 %) 1 000 € Autres (9 %)