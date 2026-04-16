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CadmiumQue peut-on encore manger ?

Elsa Abdoun

par Elsa Abdoun

Cadmium Que peut-on encore manger ?
© stock.adobe.com

L'inquiétude monte, en France, au sujet du cadmium, ce métal lourd toxique très présent dans notre alimentation. Le récent rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses) a donné lieu à des interprétations variées, dans la presse et sur les réseaux sociaux, concernant la manière de se protéger des méfaits de cette substance. Le point en vidéo.

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Quelques conseils pour se protéger du cadmium

  • Arrêter ou réduire le tabac.
  • Limiter sa consommation de produits très contaminés par le cadmium : coquillages, algues, abats, chocolat.
  • Réduire sa consommation de produits sucrés à base de blé tels que biscuits, gâteaux, céréales du petit-déjeuner (en particulier ceux contenant du chocolat).
  • Réduire sa consommation de biscuits salés et chips.
  • Adopter un régime équilibré, assurant de bons apports en fer et en calcium (qui protègent l’organisme des méfaits du cadmium), en particulier en augmentant sa consommation de légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots secs…) et en mangeant deux produits laitiers (trois pour les enfants et adolescents) et une poignée de graines, noix, noisettes ou amandes chaque jour, ainsi qu’un poisson gras (sardine, anchois, harengs, maquereau…) et un poisson maigre chaque semaine.
  • Limiter sa consommation de féculents (pain, pâtes, riz, pommes de terre…).
  • Privilégier le label bio pour les produits végétaux.

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