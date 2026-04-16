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L'inquiétude monte, en France, au sujet du cadmium, ce métal lourd toxique très présent dans notre alimentation. Le récent rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses) a donné lieu à des interprétations variées, dans la presse et sur les réseaux sociaux, concernant la manière de se protéger des méfaits de cette substance. Le point en vidéo.