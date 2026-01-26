De tous les tissus et organes du corps humain, aucun n’a suscité autant de symboles, de croyances ou de peurs que le sang. Propulsés par le cœur, les 5 litres de sang qui circulent dans nos veines et artères abritent et véhiculent une myriade de cellules différentes (globules rouges et blancs, plaquettes), mais aussi d’innombrables molécules et protéines, visant à oxygéner et nourrir les autres organes, les mettre en relation ou leur signaler des défaillances. Une fenêtre sur notre intimité que les médecins scrutent depuis des siècles. Aujourd’hui encore, le sang est l’un des meilleurs révélateurs de notre état de santé. L’analyse de quelques milli­litres permet ainsi de voir l’apparition d’un diabète, une carence, le fonctionnement des reins, un défaut du système immunitaire, etc. Mais le sang n’est pas seulement un « indic » de l’intérieur. Il lui arrive aussi d’être malade. On parle alors d’hémopathie. Chacun des composants du sang peut manquer ou, au contraire, être présent en excès. Dans certains cas, un seul connaît un déséquilibre, mais, bien souvent, c’est le bilan sanguin entier qui se retrouve sens dessus dessous. Schématiquement, les hémopathies sont divisées en deux grandes catégories selon