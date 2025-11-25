Le plus souvent, les saignements au niveau des gencives sont un signe d’inflammation de ces muqueuses. Mais lorsqu’ils se déclenchent spontanément, une autre cause est à rechercher.

Les saignements qui se produisent au niveau des gencives peuvent avoir une origine locale, signer une affection générale ou être l’effet indésirable d’un médi­cament. Dans tous les cas, ils ne doivent jamais être banalisés et, en fonction du contexte, une consultation chez le dentiste ou le médecin s’impose.

La gencive saigne lors du brossage

La gencive est rouge, gonflée, saigne au passage de la brosse. Le dentifrice recraché se teinte de rouge et les saignements peuvent persister après le rinçage.

L’hygiène dentaire n’est pas suffisante

Le mélange de salive, de protéines et de restes alimentaires forme une sorte de pâte collante appelée plaque dentaire, qui s’accumule sur les dents tout au long de la journée. Lorsque l’on mâche, boit ou parle, on sollicite plusieurs surfaces des dents, sur lesquelles cette plaque s’élimine naturellement. Mais sur la zone de jonction entre la gencive et les dents, il y a beaucoup moins de frottements, et la plaque s’y loge très facilement. Si elle n’est pas retirée par le brossage, elle se minéralise et durcit sous l’action de la salive : c’est la formation du tartre. Celui-ci retient les bactéries au contact direct de la gencive, déclenchant une réaction inflammatoire. Cette inflammation due à des brossages