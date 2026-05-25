Si les échecs complets restent rares, les troubles liés à la pose d’un implant sont plus fréquents, notamment en cas de tabagisme ou de pathologies chroniques.

En 2023, près d’un million d’implants ont été posés en France. Contrairement au bridge ­traditionnel, ils préservent les dents saines adjacentes. Ils s’imposent aujourd’hui comme la référence pour remplacer une ou plusieurs dents. ­L’intervention consiste à insérer dans l’os de la mâchoire une vis en titane qui servira de support à une prothèse.

Mucosite et péri-implantite

Comme tout acte chirurgical, la pose d’implant expose à des complications. Principal facteur de risque : le tabac. Il perturbe la cicatrisation et favorise la prolifération bactérienne, ce qui compromet l’intégration de l’implant dans l’os, dite « ostéointégration ». Les maladies parodontales et un diabète mal équilibré majorent également le risque d’entraîner ce problème, qui débute souvent par une « mucosite péri-implantaire ». Cette inflammation, liée à l’accumulation de bactéries sous la gencive, apparaît en quelques jours ou semaines. Discrète et peu douloureuse, elle se manifeste surtout par une rougeur, en général difficile à repérer sans examen, et par un saignement au brossage.

Non traitée, la mucosite risque d’évoluer en péri-implantite, avec destruction de l’os. À ce stade – d’ordinaire 5 à 10 ans après la pose –, l’implant peut devenir mobile et se déchausser. Selon les études sur le sujet, près de la moitié des