Les allégations se sont multipliées sur les dentifrices. Le point sur ce qu’ils peuvent faire et ce qu’ils ne feront jamais.

Plaque et tartre : action limitée

Nombre de marques assurent prévenir la formation de la plaque dentaire. Un effet à relativiser. Enlever ce dépôt, qui se forme après chaque prise alimentaire, repose avant tout sur l’action mécanique. Au lieu de compter sur le dentifrice, mieux vaut se brosser consciencieusement les dents deux fois par jour et compléter par un nettoyage interdentaire avec du fil dentaire ou des brossettes. Certains ingrédients abrasifs, comme la silice, facilitent le décollement de la plaque. Mais attention, une abrasivité accrue peut nuire à l’émail, la couche minérale protectrice de nos dents.

Bon à savoir Certains dentifrices vont jusqu’à s’afficher « antitartre ». C’est un abus de langage. Le tartre est de la plaque dentaire calcifiée, donc très dure. Il ne s’enlève que chez le dentiste.

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Dents sensibles : un effet temporaire

Jusqu’où ces produits apaisent-ils les diverses douleurs ? Les dentifrices ciblant la sensibilité des dents au chaud ou au froid agissent, en quelque sorte, en recréant un vernis minéral sur les dents. L’effet n’est pas garanti. À vous de tester ! S’il peut être immédiat, il n’est pas pérenne. Consultez pour vérifier que la sensibilité n’est pas confondue avec une douleur carieuse ou un problème gingival.

Caries : l’indispensable fluor

L’efficacité des dentifrices fluorés est reconnue contre les caries, avec une réduction du risque de 25 %. Les spécialistes déconseillent donc les produits sans fluor – certaines marques bios n’en incorporent pas. La plupart des références affichent une teneur en fluor de 1 450 ppm, en ligne avec les recommandations officielles pour les adultes (1 000 à 1 500 ppm). Mais le compte n’y est pas toujours. Lors des tests menés par Que Choisir, 4 dentifrices sur 21 (dont l’Aroma-Zone Solide Fluor et le Carrefour Soft Bio Fresh) en contenaient moins de 500 ppm.

Bon à savoir Des versions plus dosées (au-delà de 1 500 ppm) peuvent être indiquées en cas de risque élevé de carie : ayant le statut de médicament, elles ne sont vendues qu’en pharmacie.

Gencives irritées : soulager parfois

Une série de dentifrices promettent de « protéger », de « soulager », et même de « réparer » les gencives gonflées, irritées ou qui saignent. Ils intègrent des ingrédients visant la plaque dentaire, responsable de problèmes gingivaux, ou des composés antiseptiques, voire anti-inflammatoires, comme des huiles essentielles. Ils s’avèrent parfois utiles pour calmer les symptômes, à vous de voir encore une fois, mais ils ne soignent pas. Les saignements sont souvent le signe d’une atteinte (gingivite ou parodontite) qui nécessite un traitement en cabinet dentaire.

Bon à savoir Attention, de nombreuses références renferment du sodium lauryl sulfate, un ingrédient potentiellement irritant. Les personnes sensibles à ce tensioactif l’éviteront.

Le saviez-vous ? Se rincer la bouche réduit l’efficacité du dentifrice. Vous pouvez ne recracher que l’excès. Ainsi, les composés actifs restent en contact avec vos dents. N’utilisez donc pas trop de dentifrice. N’en mettre que sur la largeur de la brosse, et non sur toute la longueur, suffit. Lorsque la présence de résidus alimentaires impose un rinçage, faites-le au milieu du brossage puis continuez-le avec votre brosse encore chargée en dentifrice.