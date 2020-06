© Adobe Stock Brosse à dents électrique Comment choisir une brosse à dents électrique

Mouvement de la brossette, brosse à dents électrique à pile ou rechargeable, avec minuteur intégré, connectée au smartphone en Bluetooth… Les modèles de brosses à dents électriques sont nombreux, leur prix très variable (de 25 € à… 330 € !). Voici nos conseils pour choisir au mieux la vôtre, et pourquoi pas celle de vos enfants.

→ Test Que Choisir : Comparatif Brosses à dents rechargeables

En résumé Les brosses à dents électriques se divisent en deux catégories : les oscillo-rotatives et les soniques. Les premières produisent un mouvement rotatif, les secondes, des vibrations.

Nombre de fonctions et de capteurs, accessoires livrés… De la brosse à dents électrique la plus rudimentaire à la brosse connectée high-tech, le budget à prévoir va de 25 € à plus de 300 €.

Il est nécessaire de changer la tête de brossage tous les 3 mois environ ; le coût d’usage est non négligeable, comptez entre 4 et 10 € par brossette.

Des modèles pour enfants, ludiques, peuvent motiver les plus jeunes au brossage régulier en minimisant la sensation de contrainte.

Brosse à dents oscillo-rotative, à pulsations ou sonique ?

Oral B et Philips sont les deux principales marques de brosses à dents électriques. Malins, les deux groupes se partagent le marché avec des technologies distinctes : Oral B a fait sa spécialité des brosses oscillo-rotatives, alors que Philips mise plutôt sur les modèles soniques.

© Adobe Stock Mouvement oscillo-rotatif et mouvement sonique.

Brosse à dents oscillo-rotative

La tête de brosse, petite et ronde, fait des mouvements circulaires en alternant (ou pas) le sens de rotation. On parle de technologie « 2D ». Certains modèles y ajoutent des mouvements verticaux, ou pulsations (technologie « 3D »). Grâce à leur petite taille, ces brossettes permettent d’accéder aux endroits peu accessibles ; elles sont aussi rapides puisqu’elles peuvent atteindre 10 000 oscillations et 40 000 pulsations par minute.

Brosse à dents sonique

Cette fois, la tête de brosse a une forme rectangulaire plus classique. Elle vibre entre 15 000 et 30 000 fois par minute (selon les modèles) et vise plus spécifiquement à désintégrer la plaque dentaire grâce à l’action des poils de la brosse, qui vaporise la salive sous forme de bulles.

Combien coûte une brosse à dents électrique ?

De la brosse à dents électrique la plus simple, avec un mode de brossage unique et un minuteur, au modèle le plus sophistiqué, connecté au smartphone et capable de corriger le brossage, les échelles de prix vont d’un à plus de dix. Les premiers modèles Oral B ou Philips coûtent autour de 25 €, les plus évolués grimpent à 200 €, 250 € voire 330 €, un écart de prix que l’on retrouve dans notre comparatif de brosses à dents électriques . Entre les deux, une multitude de brosses à dents électriques vendues entre 45 et 70 € constitue le ventre du marché. Outre les fonctions (nombre de modes disponibles), le prix varie en fonction des accessoires livrés (nombre et type de brossettes, support de rangement, étui de voyage, etc.). Un même modèle de brosse à dents peut être vendu sous différentes références en fonction des accessoires livrés. Plusieurs marques sont présentes, comme Xiaomi, Panasonic ou Foreo (qui a développé une brosse en silicone).

Têtes interchangeables, un budget à ne pas négliger

Il existe des brosses à dents électriques dont il est impossible de changer la tête de brosse ; certes elles sont vendues quelques euros, mais il faut les jeter dès que la brosse est usée… un désastre écologique (d’autant qu’elles fonctionnent le plus souvent avec une pile jetable !). Nous les déconseillons.

Outre leur longévité, les brosses à dents électriques avec têtes interchangeables présentent l’avantage de proposer différents types de brossettes, du modèle standard au modèle extra-souple, de la brossette interdentaire à la brossette orthodontique, du modèle avec zone centrale spéciale blancheur à la tête de nettoyage de la langue.

Attention toutefois, la durée de vie est estimée à 3 mois environ, ce qui signifie qu’il faut en racheter régulièrement. En fonction des marques, des modèles et des lots (par 3, par 4, par 8), le coût annuel est non négligeable. Comptez entre 4 et 10 € l’unité en moyenne.

Différentes brossettes (Oral B) : avec des poils ultrafins pour épargner les gencives fragiles, une cupule centrale pour détacher les dents ou des poils inclinés pour atteindre les recoins… Les modèles rectangulaires sont souvent proposés en deux tailles (ici chez Philips) : standard ou compact.

Avantage aux batteries rechargeables

La quasi-totalité des brosses à dents électriques fonctionne avec une batterie rechargeable. Si vous voyagez souvent, un modèle offrant une bonne autonomie en fonctionnement peut vous éviter de vous encombrer du chargeur. Nos tests de brosses à dents électriques montrent que cette autonomie est très variable d’un modèle à l’autre, entre 40 minutes et plus de 4 heures.

© kolesnikovserg - stock.adobe.com

Prise en main : les petits plus qui comptent

Le manche assez volumineux d’une brosse à dents électrique lui confère généralement une bonne prise en main. Un antidérapant sur le manche peut être utile pour ne pas l’échapper quand on a les mains mouillées. Autre plus : un bouton marche/arrêt que l’on peut enfoncer d’une simple pression. Sur certains modèles, plusieurs secondes d’appui sont nécessaires, c’est moins pratique (possibles éclaboussures lorsque l’on retire la brosse de sa bouche). Par ailleurs, certains modèles sont très bruyants, au point parfois de gêner l’entourage. Nous mesurons ce point lors de nos tests. Un petit étui de voyage permettra d’emporter partout votre brosse et ses accessoires (chargeur, différentes brossettes). Enfin, un compartiment de rangement des têtes de brosse à dents, qui permet de les ranger verticalement, évite de transférer les bactéries de l’une à l’autre (pratique pour les familles qui partagent un même manche de brosse à dents).

© Dronathan Davis - stock.adobe.com

Modes spéciaux, minuteur, capteur de pression

Les brosses à dents électriques sont plus ou moins riches en fonctions. Parmi celles qui s’avèrent très utiles, citons d’abord la présence de différents modes de brossage (dents sensibles, polissage, massage, etc.). Sur certains modèles, un capteur de pression signale les brossages trop énergiques. Un minuteur prévient l’utilisateur lorsque les 2 minutes de brossage conseillées sont écoulées ; parfois, un avertissement sonore, lumineux ou par vibration retentit toutes les 30 secondes pour changer de quadrant de la bouche.

Bluetooth, capteur de mouvement, intelligence artificielle

Les brosses à dents électriques n’échappent pas à la tendance : désormais, les modèles haut de gamme sont connectés. Ceux-là intègrent la technologie Bluetooth pour communiquer sans fil avec une application installée sur votre smartphone. Vous pourrez alors consigner des statistiques et suivre vos progrès de brossage suite aux conseils livrés par le fabricant. Certains fabricants parlent carrément d’« intelligence artificielle » pour décrire leurs brosses à dents devenues « smart » grâce à des capteurs de mouvement (gyromètre, magnétomètre et accéléromètre) pour localiser la brosse à dents dans votre bouche et vous guider en direct.

Les brossettes des brosses à dents connectées intègrent une puce qui permet à la brosse d’identifier la tête de brosse choisie pour suggérer le meilleur programme de brossage. La brosse à dents avertit l’utilisateur lorsqu’il est temps de changer de tête de brosse et la commande de nouvelles têtes peut même être automatisée. Une fois la mise en place d’une routine de brossage bien appliquée, la connectivité n’est plus essentielle. À vous de voir si le surcoût en vaut la peine.

Connectée en Bluetooth avec le smartphone, la brosse à dents suggère le meilleur programme de brossage et alerte quand il faut changer la brossette.

Quelle brosse à dents électrique choisir pour un enfant ?

Une brosse à dent électrique peut apporter la dimension ludique qui motivera l’enfant à se brosser les dents. Les fabricants proposent des modèles dédiés avec des licences issues de l’univers du dessin animé ou du jeu vidéo. Vendues autour de 25 €, leur manche est généralement un peu plus fin que celui des brosses à dents électriques pour adultes. Elles permettent en outre de contrôler la durée, et parfois la qualité, de brossage. Certaines sont connectées en Bluetooth à un smartphone, d’autres accompagnées d’un afficheur qui donne plusieurs informations (type de brossage, durée, zone à brosser, pression de brossage).

Les fabricants proposent des modèles connectés ou accompagnés d’un petit afficheur, pour inciter les enfants au brossage.