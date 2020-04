Brosses à dents rechargeables

Chaque brosse a été testée par 20 utilisateurs avec le même dentifrice. Ils devaient se présenter sans s’être brossé les dents depuis au moins 8 heures. Le brossage a duré 2 minutes ou le temps imposé par la minuterie intégrée à la brosse à dent. Un dentiste et un expert ont évalué l’efficacité de chaque appareil en mesurant la quantité de plaque dentaire résiduelle à la fin du brossage.

Elle a été évaluée par un jury d’experts et complétée par les avis du panel d’utilisateurs. Ils devaient préparer la brosse à dents, mettre en place la tête de brossage, la faire fonctionner et l’éteindre, puis nettoyer le tout et la mettre à recharger. La notice a aussi été inspectée.

20 personnes ont évalué le bruit généré par les brosses à dent.

Le nombre de cycles de brossage effectués avec une charge pleine et la durée nécessaire pour une recharge complète ont été mesurés. La consommation d’électricité a été relevée pendant la recharge et en veille.

Fonctionnement du service de comparaison

