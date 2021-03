© Caiaimages/Photononstop Comparatif Dentifrices Test portant sur 15 dentifrices

Comment bien choisir son dentifrice quotidien ? Bien sûr on le souhaite efficace, agréable, écologique et sûr pour sa santé et pour ses dents. Alors pour commencer, on optera pour un dentifrice fluoré afin de se protéger des caries. Ensuite on veillera à ce qu’il n’agresse par l’émail et permette un bon nettoyage des dents. C’est ce à quoi notre test de 15 dentifrices standards répond grâce à des analyses sur les teneurs en fluorures, à des mesures d’abrasivité et d’efficacité de nettoyage et à la prise en compte de substances indésirables pour la santé et pour l’environnement. Des critères écologiques et un test d’usage permettant d’apprécier les qualités cosmétiques complètent ce tableau.